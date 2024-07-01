Больше предупреждений не будет: в Украине обратились к туристам, собравшихся в Крым

Россияне, которые, несмотря ни на что, собираются на отдых в аннексированный Крым, должны еще раз подумать о своих действиях и намерениях. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона отметил спикер Военно-морской сил Дмитрий Плетенчук.

Отдых в Крыму. Фото: из открытых источников

"Вчера (30 июня – ред.) было достаточно пусто на пляжах, несмотря на выходной. Но так же после каждого очередного перекрытия моста можно наблюдать очередь из легковушек на въезд. Поэтому можно сказать, что, во-первых, не ко всем дошло. Во-вторых, следует отметить, что выживает эта отрасль в Крыму довольно часто за счет бюджетников, которым эти путешествия просто покупают их предприятие или бюджет. Поэтому наполняют они туристами Крым административно-командным способом", – пояснил Плетенчук.

Также представитель ВМС дал совет российским туристам, которые продолжают ездить на территорию временно оккупированного полуострова на отдых.

Дмитрий Плетенчук отметил, что такой же совет, как и тем, кто за последние десять лет туда переехал, считая, что Крым – это территория Российской Федерации. Совет только один – покидать украинскую территорию как можно скорее.

"Мы предупреждаем, что в Крыму много военных объектов и пока они там есть – никто в покое их там не оставит. Поэтому делайте выводы, пожалуйста, и принимайте соответствующие решения, которые помогут сохранить жизнь и здоровье", – сказал Плетенчук.

Он также прокомментировал недавний момент с ущербом ракеты, после которого обломки упали на пляж в Севастополе. Тогда, напомним, в результате падения обломков погибли четыре человека, еще более 100 получили ранения.

"Здесь можно сделать один вывод – это падение обломков. Если бы это была целенаправленная атака, как об этом рассказывают российские пропагандисты, то количество жертв там было бы значительно больше. Из тех данных, которые есть в сети, которые опубликовали сами россияне, можно только увидеть детали ракеты противовоздушной системы РФ, она уникальна, у нас на вооружении таковых в принципе нет", – прокомментировал Плетенчук.

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