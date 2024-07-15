Последний российский корабль покидает Крым: в ВМС Украины раскрыли детали

Россия вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего черноморского флота. Сейчас выходит последний. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Российский сторожевой корабль. Фото: из открытых источников

"Последний сторожевой корабль чф рф прямо сейчас сваливает из нашего Крыма", — написал Дмитрий Плетенчук.

Стоит напомнить, Украина, не располагающая крупными военными кораблями, использовала беспилотные военные катера, начиненные взрывчаткой, для атак на российские суда, а также наносила удары по объектам флота и другим военным целям в Крыму с использованием ракет Storm Shadow и ATACM.

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Также издание "Комментарии" сообщало – пока в Украине продолжается полномасштабная война, аннексированный Крым могут будут освобождать разными путями, в том числе, военным. Такое мнение в интервью "Крым.Реалии" высказал бывший политзаключенный, диссидент, журналист, первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Первый замглавы Меджлиса отметил, что деоккупация Крыма "будет тяжелой", и нельзя говорить, что она будет только политической или дипломатической.

"…Крым будут увольнять разными путями. И, в том числе военным путем. И надо быть готовыми. И надо понимать, что будут жертвы. И поэтому нужно для себя выяснить, как действовать, когда начнется эта военная операция", — сказал собеседник.

Ранее "Комментарии" писали – больше предупреждений не будет: в Украине обратились к туристам, собравшихся в Крым.



