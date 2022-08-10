"Жесткая война, мы здесь мясо" – оккупанты жалуются на огромные потери и разбитые позиции (ВИДЕО)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило очередной разговор оккупантов со своими родственниками. Видео было опубликовано на официальной странице ГУР МО в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Оккупант рассказал своему сыну о плачевном положении армии оккупантов, которую бьют украинские воины.

"Раз**али позиции в клочья, опять там 300-е у нас. Все половина нас осталась, каждый второй уже раненый. Пришел на позиции, на передок все в клочья, постройки вы***но минометом, танком в упор разбили все", — рассказывает оккупант.

Также российский захватчик осознал, что попал не на "спецоперацию" а на войну.

"Это не спецоперация. Тут жесткая война, мы тут мясо. Нас осталось уже х*р да ни х*ра народу", — подытожил оккупант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что время пришло: есть ли уже условия для возвращения Крыма – о чем говорит заявление президента. Украина все отчётливее заявляет, что в этой полномасштабной войне Крым — также территория Украины, которая будет возвращена. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.

Читайте также о том, что создание объединенного переходного правительства Беларуси: о чем это говорит и что значит для Украины. Офис Тихановской решил субъективизироваться — Александр Кондратенко. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что взрывы в Крыму: почему это унижение Кремля и начало новой фазы войны. "Хлопки" в Крыму еще раз показали, что Крым — это также, как Мариуполь, Донецк, Луганск и другие временно оккупированные города — Украина.

Также "Комментарии" информировали о том, что компания, связанная с Корбаном, несмотря на решение суда, застраивает набережную Днепра, – СМИ. Исходя из происходящего в Днепре, ни Корбана, ни связанного с ним ООО "ГК Истейт" закон и вступившее в силу решения суда не являются обязательными.

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