logo

BTC/USD

22622.72

ETH/USD

1488.65

LTC/USD

55.86

USD/UAH

38.50

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Зеленский в реанимации": хакеры противника взломали украинское радио и "вбросили" новый фейк (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Зеленский в реанимации": хакеры противника взломали украинское радио и "вбросили" новый фейк (ВИДЕО)

Очередной фейк прозвучал в эфире нескольких радиостанций

сегодня, 14:05
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Сегодня, (21 июля) российские хакеры атаковали украинское радио и в прямом эфире запустили очередной фейк. Об этом пишет издание ТСН. 

"Зеленский в реанимации": хакеры противника взломали украинское радио и "вбросили" новый фейк (ВИДЕО)

Владимир Зеленский

Так, в эфире нескольких украинских радиостанций хакеры озвучили фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По словам хакеров, прямые обязанности Зеленского выполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В Сети появились видео, на котором запечатлено сообщение. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на черном рынке курс уже лихорадит: что заставило НБУ разморозить курс – почему может начаться паника. Теперь один доллар в нашей стране по официальному курсу стоит дороже 36 гривен. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Николаеве оккупанты уничтожили большой склад с гуманитаркой: Ким опубликовал видео момента попадания ракеты. Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Трясет страшно": родители оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги — перехват разговора (ВИДЕО). СБУ опубликовала очередной перехват оккупанта со своими родственниками. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что после "Рамштайна-4" ход войны изменится: эксперты раскрыли детали встречи с союзниками. Союзники Украины готовы продолжать предоставлять Украине оборонную помощь, выдвигая новые инициативы. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ukrayina/iz-zelenskim-vse-v-poryadku-vorozhi-hakeri-atakuvali-ukrayinske-radio-i-vkinuli-chergoviy-feyk-2115886.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!