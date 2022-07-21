"Зеленский в реанимации": хакеры противника взломали украинское радио и "вбросили" новый фейк (ВИДЕО)

Сегодня, (21 июля) российские хакеры атаковали украинское радио и в прямом эфире запустили очередной фейк. Об этом пишет издание ТСН.

Владимир Зеленский

Так, в эфире нескольких украинских радиостанций хакеры озвучили фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По словам хакеров, прямые обязанности Зеленского выполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В Сети появились видео, на котором запечатлено сообщение.

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