Зеленский рассказал сколько украинских городов и сел под контролем ВСУ в Херсонской области

Президент Украины во время своей традиционной вечерней речи рассказал, что ВСУ освободили более 60 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальный Telegram-канал Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский начал речь со словами возвышения, ведь ВСУ смогли освободить Херсон от российских оккупантов. Президент Украины отметил, что наверняка уже все украинцы просмотрели трогательные видео с встречающими украинских военных херсонцами. Зеленский обещает, что будут освобождены и другие населенные пункты Украины.

"Мы еще увидим много таких встреч, в тех городах и селах, которые пока, пока в оккупации", — говорит президент Украины.

Далее Зеленский сообщает, что ВСУ установили контроль более чем в 60 населенных пунктах в Херсонской области.

Также президент Украины говорит о тяжелой работе в Херсоне, выполняемой украинскими спецслужбами по разминированию территорий. Владимир Зеленский сказал, что уже уничтожено более 2 тыс. различных взрывоопасных средств, включая мины и растяжки.

Посмотреть вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал куда двигаются российские военные после бегства из Херсона. Соответствующие кадры сняли жители одного из временно оккупированных городов Украины на юге страны.

Также "Комментарии" писали о том, что ВСУ ищут российских оккупантов в Херсонской области. Оставшиеся в Украине военные РФ переоделись в гражданскую одежду, но ВСУ уже поймали нескольких из них, соответствующее видео попало в соцсети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!