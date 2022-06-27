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Зеленский рассказал, сколько людей находилось в ТРЦ, по которому оккупанты нанесли ракетный удар (ВИДЕО)

Объект не представлял никакой стратегической ценности и не нёс угрозы для российской армии

сегодня, 17:40
Автор:

Денис
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Сегодня вечером российские военные нанесли удар по гражданскому объекту в городе Кременчуг. Инцидент прокомментировал президент Украины в своем официальном Telegram-канале. 

Зеленский рассказал, сколько людей находилось в ТРЦ, по которому оккупанты нанесли ракетный удар (ВИДЕО)

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить.", — пишет президент. 

Также глава государства отметил, что объект не представлял никакой стратегической ценности и не нёс угрозы для российской армии. 

"Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно.", — Зеленский. 

Также президент опубликовал видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что удар по Кременчугу и Полтаве: первые подробности — очень много погибших. Сигнал воздушной тревоги в Полтавской области объявили около 15:40. Отменили тревогу в 16:05. 

Читайте также о том, что некоторые публичные заявления существенно помешали продвижению ВСУ: какая сейчас обстановка на юге Украины. ВСУ понемногу оттесняют оккупантов. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что вывоз украинского зерна – Турция говорит о прогрессе: так ли это – когда Украина разминирует свои порты. Предложение Москвы по разблокированию украинских портов и возобновлению экспорта зерна неприемлемо для Украины. Киев требует гарантий безопасности, а Турция пытается играть роль "доброго полицейского". 

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ начали на Змеином операцию: остров должен быть деоккупирован. 



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official
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