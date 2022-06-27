Зеленский рассказал, сколько людей находилось в ТРЦ, по которому оккупанты нанесли ракетный удар (ВИДЕО)

Сегодня вечером российские военные нанесли удар по гражданскому объекту в городе Кременчуг. Инцидент прокомментировал президент Украины в своем официальном Telegram-канале.

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить.", — пишет президент.

Также глава государства отметил, что объект не представлял никакой стратегической ценности и не нёс угрозы для российской армии.

"Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно.", — Зеленский.

Также президент опубликовал видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что удар по Кременчугу и Полтаве: первые подробности — очень много погибших. Сигнал воздушной тревоги в Полтавской области объявили около 15:40. Отменили тревогу в 16:05.

Читайте также о том, что некоторые публичные заявления существенно помешали продвижению ВСУ: какая сейчас обстановка на юге Украины. ВСУ понемногу оттесняют оккупантов.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что вывоз украинского зерна – Турция говорит о прогрессе: так ли это – когда Украина разминирует свои порты. Предложение Москвы по разблокированию украинских портов и возобновлению экспорта зерна неприемлемо для Украины. Киев требует гарантий безопасности, а Турция пытается играть роль "доброго полицейского".

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ начали на Змеином операцию: остров должен быть деоккупирован.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!