ВСУ начали на Змеином операцию: остров должен быть деоккупирован

Сообщения об успешных атаках украинских защитников на временно оккупированном острове Змеиный, которые начали появляться на прошлой неделе, не стали единичным случаем. Украинские военные начали и успешно продолжают операцию на Змеином. Цель операции – ликвидация всех оккупантов на Змеином. Этой ночью было нанесено более очередных 10 точных поражений по острову. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Остров Змеиный. Фото: УНИАН

Руководитель объединенного пресс-центра отметила, что ВСУ продолжают операцию и делают это весьма успешно.

Наталья Гуменюк подчеркнула, касательно недавних ударов по Змеином, то разведка еще работает, сводит во едино все данные. Но уже сейчас известно, что результатом атаки стало то, что оккупанты не досчитаются еще один зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Гуменюк подчеркнула, не менее успешными были и предыдущие удары. Была уничтожена радиолокационная станция страны-агрессора. Это весьма серьезная потеря для россиян, как и потеря двух ЗРК "Панцирь-С1".

"Военная операция рассчитана на достаточно длительное время и на абсолютное освобождение острова от оккупантов", — подытожила Гуменюк.

Читайте на портале "Комментарии" — в сети появились фото, что осталось от оккупантов на выжженном Змеином.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ ликвидировали командира мотострелковой роты оккупантов – на родине российского офицера в Ингушетии подтвердили, что он действительно погиб в Украине.





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