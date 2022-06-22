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Было – стало: в сети появились фото, что осталось от оккупантов на выжженном Змеином

Украинские защитники прицельно поразили цели на острове Змеиный - там, где стояла российская техника, теперь только выжженная земля

сегодня, 09:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники несколько дней подряд прицельно поражали цели на временно оккупированном острове Змеиный. Исследователи OSINT ранее уже сообщали, что для России важно удерживать под контролем остров Змеиный, потому что это в разы повышает оборонительные и наступательные возможности агрессора. Теперь же исследователи показали на фото, как выглядит российская техника на украинском острове. От большинства из нее остались просто груды метала.

Было – стало: в сети появились фото, что осталось от оккупантов на выжженном Змеином

Остров Змеиный. Фото: из открытых источников

На фото видно, что на том месте, где стояла российская техника теперь только выжженная земля. Эксперты уже не единожды отмечали, что остров Змеиный важен для россиян с точки зрения разведки и установления там своих систем ПВО. Если на острове поставить российскую зенитно-ракетную систему С-400, она сможет отслеживать перелеты воздушных судов даже над Бухарестом. Теперь же ВСУ еще раз показали, что они способны в один миг дорогостоящие российские системы ПВО превратить в пепел.              

Читайте на портале "Комментарии" — Россия вторглась в воздушное пространство страны НАТО, имитируя удар. Кремль продолжает повышать ставки, сначала агрессивно высказываясь в сторону Литвы, а теперь фактически вторгаясь в Эстонию.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский назвал "самое жесткое направление", а также позиции, где ВСУ удалось продвинуться, освободив часть территорий.             

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Было – стало: в сети появились фото, что осталось от оккупантов на выжженном Змеином - фото 2





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