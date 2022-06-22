Было – стало: в сети появились фото, что осталось от оккупантов на выжженном Змеином

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Кравцев Сергей
Украинские защитники несколько дней подряд прицельно поражали цели на временно оккупированном острове Змеиный. Исследователи OSINT ранее уже сообщали, что для России важно удерживать под контролем остров Змеиный, потому что это в разы повышает оборонительные и наступательные возможности агрессора. Теперь же исследователи показали на фото, как выглядит российская техника на украинском острове. От большинства из нее остались просто груды метала.
Остров Змеиный. Фото: из открытых источников
На фото видно, что на том месте, где стояла российская техника теперь только выжженная земля. Эксперты уже не единожды отмечали, что остров Змеиный важен для россиян с точки зрения разведки и установления там своих систем ПВО. Если на острове поставить российскую зенитно-ракетную систему С-400, она сможет отслеживать перелеты воздушных судов даже над Бухарестом. Теперь же ВСУ еще раз показали, что они способны в один миг дорогостоящие российские системы ПВО превратить в пепел.
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