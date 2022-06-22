Что происходит на фронте: почему ситуация на Луганщине обостряется – когда сможем остановить врага

В традиционном вечернем обращении 21 июня президент Украины Владимир Зеленский, обрисовывая ситуацию на фронте, отметил, что благодаря тактическим движениям ВСУ улучшают свои позиции в Луганской области, постепенно освобождают Херсонскую область. При этом признал, что оккупанты серьезно давят на Донецком направлении и ведут циничные обстрелы Харьковщины. О крайне сложной обстановке на Луганщине сообщил в утренней сводке 22 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, враг перенаправляет именно в этот регион, который пытается полностью захватить, технику и живую силу с других направлений. Что происходит на Луганщине? Каковые сценарии дальнейшего развития битвы за Донбасс? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Если получится переломить ситуацию в небе, то можно говорить о принципиальном переломе ситуации

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов, воевавший на Луганщине и в данный момент прибывший в Киев на доукомплекацию, рассказывает:

"Ситуация на Луганщине, в частности в Северодонецке (Север) и Лисичанске (Лис) сложная. Складывается впечатление, что Россия кидает туда всё, что можно. Постоянная ротация и пополнение резервами живой силы – это очень заметно. Потому что приходят новые орки, немного меняется тактика, ищут новые и явно не знают старые подходы к нашим позициям. По артиллерии, системам залпового огня у них явное преимущество в разы. То же самое по воздуху – дронов у них больше, работают самолеты и вертолеты. По боекомплекту для арты или минометов они тоже не экономят – насыпают без счета. К счастью, их точность оставляет желать лучшего. А вот появляющиеся у нас в качестве западной помощи те же САУ лупят гораздо точнее, скорострельность и мобильность у них не в пример выше".

То есть, акцентирует эксперт, ситуация очень тяжелая. Но наша арта усиливается. Постепенно, не так быстро, как хотелось бы, но – усиливается. Это хорошая тенденция, уверен Кирилл Сазонов.

"Если получится переломить ситуацию в небе (а МиГи из Словакии придут уже скоро), то можно говорить о принципиальном переломе ситуации. И о контрнаступлении. Ну, а пока мы связываем силы и ресурсы врага на Луганщине и Донетчине, наши братья по оружию на Херсонщине и Харьковщине уже наступают. И это прекрасные новости", – резюмирует Кирилл Сазонов.

У россиян не хватит сил выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко отмечает, что украинские военные держат даже якобы неоднократно захваченный оккупантами Северодонецк, который, как и Лисичанск с окрестностями, в данный момент остается эпицентром противостояния на Донбассе.

"В самом Северодонецке и расположенном неподалеку Лисичанске ситуация, действительно, сложная. Но пока россиянам не удается глобально прорвать украинскую защиту, лишь продвинуться на некоторых направлениях. При этом надо понимать, что битва за Северодонецк – скорее политическое решение, чем военное. Стратегически этот город не имеет какого-то значения. Тем более он фактически уничтожен обстрелами. Тут можно провести аналогию со Второй мировой войной – и Сталинградом. Города как такового уже не было, с ним сотворили то же, что рашисты с Мариуполем, но обе стороны (немецкие и советские войска) задекларировали, что это – чуть ли последний бой, Армагеддон. Беда России в том, что за Армагеддоном Северодонецка их ждет Лисичанск, город на высотах. А потом мощно укрепленные Славянск, Краматорск, до которых еще надо дойти", – подчеркивает аналитик.

Он не исключает, что наших военных вытеснят в Северодонецке с Промзоны. Поясняя: у противника, несущего колоссальные потери, преимущество в артиллерии 1 к 10, а по снарядам – у нас меряно, а у них не меряно.

"Но потом, подчеркиваю, оккупантам надо пытаться штурмовать Лисичанск, форсировать Северский Донецк. Идти на Славянск и Краматорск. И эти города им, думаю, не по зубам. Потому что зубы ВСУ им изрядно повыбили в районе Северодонецка и не только", – говорит Виктор Бобыренко.

Он напоминает, что с середины апреля россияне наскакивали на Северодонецк и Рубежное. И хоть Рубежное взяли, сравняв с землей, "Север" всё еще держится.

"Сколько же орки потратят на переправу, на попытки взять Лисичанск, Славянск и Краматорск? Вряд ли управятся в ближайшие месяцы. А ситуация будет меняться на нашу пользу. К нам идет всё более мощное вооружение, к россиянам – всё более ощутимые кризисы. Именно поэтому, – прогнозирует эксперт, – у россиян не хватит сил выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей".

Какое-то время, продолжает Виктор Бобыренко, будет патовая ситуация, когда они УЖЕ не смогут наступать, а мы ЕЩЕ не сможем. И эта ситуация стабилизации фронта возможна примерно к середине лета.

"Около месяца будут качели, позиционная борьба. А затем вполне вероятен переход Украины в контрнаступление, – говорит Виктор Бобыренко. – Причем, прежде всего, предполагаю, это будет на юге – с выходом на Мелитополь, Перекоп и Чонгар. И тогда россияне сами будут вынуждены уйти из Херсона, чтобы не оказаться в ловушке А со временем вернем всё свое и на Донбассе, и не только".

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