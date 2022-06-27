Удар по Кременчугу и Полтаве: первые подробности - очень много погибших

Как передает портал "Комментарии", российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу. Куда именно попали рашисты – пока не сообщается. Но по той информации, что есть в сети, уже подтверждено, что очень много раненых и погибших. Эту информацию у себя в Телеграмм подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.

Обстрел. Фото: из открытых источников

"Вся надежда на спасателей и врачей. Очень много погибших. Ебан*е террористы", — написал нардеп.

Информацию об ударе российских оккупантов по гражданском объекту также подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его информации, "прилетов" было несколько, однако Лунин сначала не раскрыл детали.

"Прилеты" по Кременчугу. Детали позже. Остаемся в укрытиях", — написал Лунин.

В свою очередь, городской голова Кременчуга Виталий Малецкий написал у себя в Facebook, что ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% нет отношения к военным действиям.

"Есть погибшие и пострадавшие. Рашисты, горите в аду! Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте трагедии. Подробности впоследствии предоставит Полтавская ОВА…", — написал мэр.

Появились уже первые подробности о произошедшем от президента Украины Владимира Зеленского. Президент сообщил у себя в Телеграмм, что оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить.



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