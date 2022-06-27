Вышел из чата: ВСУ ликвидировали командира мотострелковой роты оккупантов – ФОТО

С войны в Украине обратно в Россию не вернется командир мотострелковой роты армии оккупантов Ислам Арчаков. Ликвидированный российский офицер был родом из Республики Ингушетия РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан.

Российские офицеры. Фото: из от крытых источников

На родине оккупанта признали, что он погиб в Украине.

Анатолий (Штирлиц) Штефан отметил, что российский оккупант погиб в Украине, выполнив ключевую задачу Путина – он теперь "денацифицирован и демилитаризован", как того и требовали в Кремле.

Официально о том, как погиб бесславный российский оккупант не сообщается, но российские СМИ, ссылаясь на данные в окружении ликвидированного офицера сообщают, что БМП, в которой находился российский военный была накрыта огнем ВСУ, после чего машина загорелась, в ней оккупант и погиб.

Отмечается, что военнослужащий путинской армии Арчаков Ислам Вахаевич в 2012 году он окончил Московское общевойсковое училище и был направлен на службу на Дальний Восток. А в 2018-м – переведен в одну из воинских частей Москвы.

"Неоднократно он приезжал в Ингушетию, проводил встречи с молодыми ребятами, которые собирались проходить службу в армии. Ислам рассказывал про нее, ее особенности и сложности, отвечал на многочисленные вопросы новобранцев", – вспоминают пропагандисты.

Они подчеркнули, что у оккупанта, который уничтожал города Украины и убивал мирных жителей, остались жена и дети.

В посте издания "Фортанга" на Facebook о смерти российского военного добавили, что всего за время войны РФ против Украины погибло не менее 18 уроженцев Ингушетии. Еще трое ликвидированных военнослужащих проходили службу в 126-м полку Росгвардии, которая дислоцируется в Назрани – самом большом городе республики.

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