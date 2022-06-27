На Херсонщине украинская авиация ударила по скоплению живой силы и техники врага (ВИДЕО)

Сразу в трех районах Херсонской области украинская авиация нанесла удары по скоплению живой силы и военной техники врага. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ОК "Юг" в Facebook.

Самолет. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, боевые действия в основном происходят в виде артиллерийских дуэлей и авиационных налетов. Продолжая напрасные попытки восстановить утраченные территории в районе Потемкиново, враг отчаянно нанес авиационный удар вертолетом Ми-28 по нашим позициям. Без потерь.

Пытаясь разведать позиции наших подразделений в Херсонской области, враг активизировал воздушную разведку. Трем "Орланам-10" наши воины противовоздушной обороны метко подсекли крылышки и разбили аппаратуру".

Враг по Зеленодольску выпустил 20 снарядов из "Градов". В результате атаки произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Кроме того, повреждено несколько многоэтажек, здания детской спортивной школы, почты и дома культуры. В парковой зоне города обнаружены воронки и обломки. Ранены 2 гражданских лиц. Горожанам запрещено посещать парки и побережья из-за наличия там взрывоопасных кассет от реактивных снарядов.

3 раза в течение дня обстреляна Большая Костромка. Повреждена линия электропередач, потерь среди местного населения нет.

Украинские истребители и вертолеты попарно отработали 3 авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины.

В общей сложности за сутки подтвержденные потери врага составили 39 захватчиков, 1 танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 – автомобильной техники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Николаевской области, 1 – в Херсонской области.

"В Черном море продолжается шторм и блокирование судоходства рашистским флотом. В готовности к нанесению ракетных ударов 2 корабля, снаряженные 16 "Калибрами", – говорится в сообщении.





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