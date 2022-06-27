Некоторые публичные заявления существенно помешали продвижению ВСУ: какая сейчас обстановка на юге Украины

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о продвижении украинских войск на юге Украины. Об этом она сообщила на брифинге в медиацентре "Украина".

ВСУ. Фото из открытых источников

"Мы продолжаем ведение боевых действий. Противник уплотняет свои отступные рубежи. Уже обустраивает не только второй, третий, а и запасные рубежи, потому что мы его понемногу оттесняем. Но тем не менее они периодически пытаются восстановить своё положение и проводить небольшие вылазки, небольшие атаки для того, чтобы подвинуть нас с уже освобожденных территорий", — Гуменюк.

Сообщается, что не имея успехов в продвижении по суше, враг наносит авиационные удары и ракетные удары в глубокий тыл.

Гуменюк отметила, что некоторые публичные заявления существенно помешали тому, как происходило продвижение ВСУ в Херсонской области.

"Слишком радостные и преждевременные сообщения – они неуместны в то время, когда идет военная операция. Я напомню, что операция проходит на открытой местности. Степная местность – очень тяжелая для ведения открытых боев", – добавила она.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ВСУ начали на Змеином операцию: остров должен быть деоккупирован. Сейчас известно об уничтожении очередного зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".

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