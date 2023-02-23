Зеленский отверг возможность компромисса с Путиным

Достижение Украиной компромисса с действующим президентом РФ Владимиром Путиным невозможно из-за несоблюдения им слова и ранее заключенных соглашений. Такое мнение в интервью BBC, накануне годовщины вторжения, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленський проти компромісів з Путіним

Касаясь вопроса возможного компромисса, Зеленский несколько раз произнес "нет":

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"Компромисс с Путиным? Нет. Почему? Потому что нет веры. Диалог с ним? Нет. Почему? Нет веры. Понимаете, мы можем о чем-то договориться, а на следующий день он вводит войска", — заявил Зеленский. — "Ты думаешь: как же так могло произойти, мы жили веками — а он пытает твоих людей? То есть нельзя иметь какие-либо договоренности с теми, кто их не готов соблюдать".

Зеленский выразил уверенность, что война должна закончиться деоккупацией всех украинских территорий, включая Крым. В противном случае это станет прецедентом для пересмотра границ по всему миру. Каждая агрессивная страна, готовая вести некоторое время изнурительную войну, будет воспринимать это как сигнал для пересмотра существующего в мире статус-кво.

"Если мы не деоккупируем территории — или если наши партнеры позволят России найти какие-то компромиссы по Донбассу или Крыму, или югу наших территорий, не деоккупировать их, то это будет бомба [которая ждет, чтобы взорваться] посреди нашей страны, и бомба посреди Европы" , – уверен Владимир Зеленский.

Что касается Путина, то глава украинского государства выразил уверенность, что российский диктатор все еще хочет оккупировать Киев и лишить независимости и суверенитета Украину. Поэтому призвал западных союзников к более активным поставкам вооружений, которые позволят украинцам скорее деоккупировать захваченные рашистами земли.

"Потому что оружие — это язык, единственный, который понимает Российская Федерация. Они понимают только этот язык. И поэтому на этом языке мы начали им отвечать", — отметил глава государства.

Комментируя вероятность нападения со стороны Белоруси, Зеленский оценил его как маловероятный. Но если оно состоится, то это будет "большой исторической ошибкой" и "потерей Белоруссии". При этом Зеленский заявил уверенно, что Украина в этом случае будет "бороться", "сражаться" и "выдержит".

Отметим, что военный эксперт назвал три фактора, которые будут способствовать украинскому контрнаступлению. В ВСУ сообщили, что происходит в приграничных областях. А глава ГУР рассказал о текущей стратегии РФ.















