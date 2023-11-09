Зеленский о войне против России в 2024 году: "У нас есть план"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ есть план ведения боевых действий на 2024 год. Он предполагает освобождение конкретных городов на востоке и юге Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский через видеосвязь принял участие в конференции Reuters Next, где сообщил о планах Украины на 2024 год.

"У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень конкретные направления, куда мы двигаемся", — рассказал президент Украины и добавил, что "не может поделиться всеми деталями", но отметил, что есть "некоторые медленные шаги" на юге и на востоке.

По словам Владимира Зеленского, несмотря на то, что сейчас проходят сложные бои на юге Украины, он утверждает, что ВСУ будут иметь успех в противостоянии против российских оккупантов.

"И некоторые, я считаю, неплохие шаги... возле Херсонщины. Я уверен, что мы будем иметь успех", — рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что Украина начала контрнаступление в начале июня и за три летних месяца освободила 12 населенных пунктов. В сентябре ВСУ удалось поставить украинский флаг еще в одном поселке Донецкой области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, при каких условиях Украина готова начать мирные переговоры с Россией. По словам президента Украины для начала переговорного процесса, Россия должна покинуть украинские территории.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал потери Украины на войне против России. По словам украинского президента, несмотря на то, что российская армия в четыре раза больше по численности, чем украинские силы, Украина потеряла меньше солдат в войне.