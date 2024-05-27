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Зеленский назвал самое горячее направление на фронте: что на Харьковщине

Оккупанты пытаются продвигаться на Покровском направлении

сегодня, 08:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Наиболее горячее направление в воскресенье – Покровское, однако на севере Харьковщины российские войска не оставляют попыток атаковать, пытаясь продвинуться в глубь области. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном вечернем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Зеленский назвал самое горячее направление на фронте: что на Харьковщине

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сегодня говорил с генералом Сырским (Ред. – Александром Сырским главнокомандующим ВСУ). За этот день наиболее горячее направление – Покровское в Донецкой области. Но и на Харьковщине, в частности в районах Волчанска и Липцев, оккупант не оставляет попыток атаковать", – рассказал президент.

Лидер украинцев отметил, что украинские подразделения делают огромное дело – сдерживают это российское давление и вновь доказывают, что российские сумасшедшие могут планировать разное против Украины, но стойкость украинцев, смелость наших воинов действительно решает все на этой войне.                                                                                                      

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит усиление угроз со стороны РФ: ждать ли более адекватной реакции Запада.

Также издание "Комментарии" сообщало – Институт изучения войны (ISW) установил три локации на территории РФ, где концентрируются оккупанты. Эксперты считают количество существующего контингента ограниченным, однако даже такая численность в случае начала наступательных действий может вынудить Украину перебросить и растянуть войска вдоль государственной границы.

Ранее "Комментарии" информировали - Владимир Зеленский впервые рассказал о потерях на Харьковщине.




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