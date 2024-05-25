Зеленский впервые рассказал о потерях на Харьковщине

Наступление российских оккупационных войск на севере Харьковской области началось чуть больше двух недель назад. Потери на этом направлении составляют 8 россиян до 1 украинца. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью центральноазиатским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил. Судя по тому, что происходит на фронте и, в частности в Харьковской области, можно с уверенностью сказать, что российскому диктатору Владимиру Путину плевать на человеческие жизни и кто, на каком языке говорит. В частности, ему безразличны россияне как гражданские, так и военные.

"Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть больше двух недель назад, закончился военными жертвами 1-8, один украинец на восемь россиян", — высказался Владимир Зеленский.

По словам президента, он постоянно получает статистику с фронта и даже за неделю до наступления на Харьковскую область было около 2-3 тысяч жертв среди оккупантов ежедневно.

"Две-три тысячи семей потеряли своих детей. Да ему абсолютно наплевать. Путин в это время в бане находится, или где он там – в СПА, который нам показывали не единожды? Он в это время занимается совершенно другим. Но ручки он свои маленькие не отмоет, конечно, от всего этого кровопролития", — отметил глава государства.

Отметим, ранее во время своего традиционного вечернего видеообращения 24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским защитникам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты. Речь идет о Харьковской области.

"Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты", — заявил президент.

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