Зеленский впервые рассказал о потерях на Харьковщине

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Кравцев Сергей
Наступление российских оккупационных войск на севере Харьковской области началось чуть больше двух недель назад. Потери на этом направлении составляют 8 россиян до 1 украинца. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью центральноазиатским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства отметил. Судя по тому, что происходит на фронте и, в частности в Харьковской области, можно с уверенностью сказать, что российскому диктатору Владимиру Путину плевать на человеческие жизни и кто, на каком языке говорит. В частности, ему безразличны россияне как гражданские, так и военные.
По словам президента, он постоянно получает статистику с фронта и даже за неделю до наступления на Харьковскую область было около 2-3 тысяч жертв среди оккупантов ежедневно.
Отметим, ранее во время своего традиционного вечернего видеообращения 24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским защитникам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты. Речь идет о Харьковской области.
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