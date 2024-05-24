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Бои в центре Волчанска: в сражение вступила элита украинского десанта с оружием США

В Волчанске защитникам приходится держать круговую оборону

сегодня, 10:25 comments1144
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Кравцев Сергей
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В начале 2023 года США передали Украине почти 200 боевых машин Stryker. Почти всю технику получила новая элитная 82-я десантно-штурмовая бригада украинских Воздушно-десантных войск. Сейчас ребята ведут ожесточенные оборонительные бои в Волчанске. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Бои в центре Волчанска: в сражение вступила элита украинского десанта с оружием США

Бои за Волчанск. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, это впервые, когда эти ББМ используются на поле боя, для которого были созданы. Речь идет о городских боях.

Авторы материала отмечают, на фоне боев на севере Харьковской области начали ходить слухи, что 82-я десантно-штурмовая бригада спешит усилить гарнизон в Волчанске. Во вторник бойцы подтвердили свое развертывание на новых позициях. На видео с БПЛА и камер со шлемов видно, что украинские десантники вступают в бой в центре Волчанска. Один солдат даже выстрелил противотанковой ракетой из открытого верхнего люка "Страйкера".

Один из десантников в отдельном видео заявил, что задача заключалась в том, чтобы занять оборонительные позиции и сдержать вражеские силы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает активные дипломатические бои за мощное присутствие руководства разных стран на Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, а также за разрешение Запада бить его оружием по территории страны-агрессора – РФ. С первой темой есть хорошие новости – о своем согласии быть на саммите заявило руководство Индии. Со вторым, увы, пока проблемы. Самый крупный украинский партнер – США, устами представителей Пентагона в очередной раз подтвердил "табу" на удары его вооружениям по российской территории. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" дипломатические сражения на данных направлениях и их перспективы.




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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/05/23/in-vovchansk-ukrainian-patroopers-in-stryker-vehicles-are-fighting-russian-infantry-attacking-from-all-directions/?sh=18cd81ea40c4
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