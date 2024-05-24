Бои в центре Волчанска: в сражение вступила элита украинского десанта с оружием США

В начале 2023 года США передали Украине почти 200 боевых машин Stryker. Почти всю технику получила новая элитная 82-я десантно-штурмовая бригада украинских Воздушно-десантных войск. Сейчас ребята ведут ожесточенные оборонительные бои в Волчанске. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Бои за Волчанск. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, это впервые, когда эти ББМ используются на поле боя, для которого были созданы. Речь идет о городских боях.

Авторы материала отмечают, на фоне боев на севере Харьковской области начали ходить слухи, что 82-я десантно-штурмовая бригада спешит усилить гарнизон в Волчанске. Во вторник бойцы подтвердили свое развертывание на новых позициях. На видео с БПЛА и камер со шлемов видно, что украинские десантники вступают в бой в центре Волчанска. Один солдат даже выстрелил противотанковой ракетой из открытого верхнего люка "Страйкера".

Один из десантников в отдельном видео заявил, что задача заключалась в том, чтобы занять оборонительные позиции и сдержать вражеские силы.

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