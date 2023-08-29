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Защитники Украины подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины: подробности

Бойцы ВСУ подняли украинский флаг вблизи Олешек на Херсонщине

сегодня, 17:15
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Кравцев Сергей
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Украинский флаг подняли воины ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области – над дачами на территории, которая сейчас является "серой зоной".  Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает херсонское издание "Мост".

Защитники Украины подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины: подробности

Карта Украины. Фото из открытых источников

На одном из зданий на территория садового кооператива "Шляховик" военные заметили флагшток с украинским трезубцем и решили поднять на нем флаг.


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Флаг под гимн Украины подняли военнослужащие Андрей и Иван. Воины хотели "дать понять российским оккупантам, что те вторглись на украинскую землю, которая в конце концов будет освобождена от захватчиков".

Стоит отметить, дачи, над зданиями которых взвился флаг Украины, расположены между Антоновкой и Олешками.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска отступают в связи с прорывом украинскими защитниками их линии обороны на Запорожском направлении. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк. 

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что Генштаб и Минобороны довольно сжато сообщает о продвижении украинских защитников на южном направлении, чтобы не давать сведенья противнику, можно предположить, что ВСУ все же имеют хорошие успехи на это направлении фронта. Какие есть новости с Херсонской и Запорожской областей? О чем они могут говорить? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали — в МИД отреагировали на скандальное заявление Папы Римского об имперском наследим России.




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