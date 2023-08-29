Защитники Украины подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины: подробности

Украинский флаг подняли воины ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области – над дачами на территории, которая сейчас является "серой зоной". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает херсонское издание "Мост".

Карта Украины. Фото из открытых источников

На одном из зданий на территория садового кооператива "Шляховик" военные заметили флагшток с украинским трезубцем и решили поднять на нем флаг.

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Флаг под гимн Украины подняли военнослужащие Андрей и Иван. Воины хотели "дать понять российским оккупантам, что те вторглись на украинскую землю, которая в конце концов будет освобождена от захватчиков".

Стоит отметить, дачи, над зданиями которых взвился флаг Украины, расположены между Антоновкой и Олешками.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска отступают в связи с прорывом украинскими защитниками их линии обороны на Запорожском направлении. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что Генштаб и Минобороны довольно сжато сообщает о продвижении украинских защитников на южном направлении, чтобы не давать сведенья противнику, можно предположить, что ВСУ все же имеют хорошие успехи на это направлении фронта. Какие есть новости с Херсонской и Запорожской областей? О чем они могут говорить? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

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