Россияне отступают из-за прорыва ВСУ на Запорожском направлении: подробности

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска отступают в связи с прорывом украинскими защитниками их линии обороны на Запорожском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк.
Российские войска. Фото: из открытых источников
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Она отметила, каждый населенный пункт, независимо от того, как в каком он состоянии – важен для Украины.
По ее словам, любой населенный пункт – это возможность закрепиться и построить вокруг него дополнительные рубежи обороны, чтобы не быть выбитыми оттуда, а также крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону россиян.
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