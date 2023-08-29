Россияне отступают из-за прорыва ВСУ на Запорожском направлении: подробности

Российские оккупационные войска отступают в связи с прорывом украинскими защитниками их линии обороны на Запорожском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону, поэтому через некоторое время она оказывается в статусе "прорывная". То есть продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают", — заявила Наталия Гуменюк.

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Она отметила, каждый населенный пункт, независимо от того, как в каком он состоянии – важен для Украины.

По ее словам, любой населенный пункт – это возможность закрепиться и построить вокруг него дополнительные рубежи обороны, чтобы не быть выбитыми оттуда, а также крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону россиян.

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