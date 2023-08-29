Насколько значимым является освобождение Работино – почему многих россиян ждет плен

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что Генштаб и Минобороны довольно сжато сообщает о продвижении украинских защитников на южном направлении, чтобы не давать сведенья противнику, можно предположить, что ВСУ все же имеют хорошие успехи на это направлении фронта. Какие есть новости с Херсонской и Запорожской областей? О чем они могут говорить? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото из открытых источников
Военный эксперт Алексей Гетьман в интервью "РБК-Украина" заявил, что деоккупация села Работино в Запорожской области действительно значимый результат во время наступления ВСУ, однако теперь стоит бросить все силы, чтобы сконцентрироваться на разборе второй линии обороны противника.
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Он добавил, сейчас на южном направлении даже не так важно взять под контроль, как можно больше населенных пунктов, сколько установить контроль над ключевыми дорогами и господствующими высотами.
При этом военный эксперт, замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в эфире телеканала FREEДОМ высказал мнение, что хорошие новости поступают не только с Запорожской области, но также с Херсонской.
По его словам, если ВСУ удастся решить вопрос с разделением, то Херсонская область может оказаться отрезанной и те российские войска, которые находятся на Херсонщине рискуют очень быстро оказаться в плену.
Вместе с тем Михаил Самусь отметил, что если театр военных действий будет разрезан, например, при выходе к Мелитополю Запорожской области, то логистические цепочки российских оккупационных войск на юге будут очень сильно страдать.
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