Насколько значимым является освобождение Работино – почему многих россиян ждет плен

Несмотря на то, что Генштаб и Минобороны довольно сжато сообщает о продвижении украинских защитников на южном направлении, чтобы не давать сведенья противнику, можно предположить, что ВСУ все же имеют хорошие успехи на это направлении фронта. Какие есть новости с Херсонской и Запорожской областей? О чем они могут говорить? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

ВСУ. Фото из открытых источников

Военным важнее сделать все, чтобы врагу было труднее передвигаться, подвозить боекомплект и так далее

Военный эксперт Алексей Гетьман в интервью "РБК-Украина" заявил, что деоккупация села Работино в Запорожской области действительно значимый результат во время наступления ВСУ, однако теперь стоит бросить все силы, чтобы сконцентрироваться на разборе второй линии обороны противника.

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"Почему село не имеет принципиального значения? Конечно, важно, что мы его освободили. Но мы боремся не за отдельные села, мы пытаемся прорвать мощную оборону. Поэтому надо сосредотачиваться не на самом Работино, а на том, что мы прошли первую линию, вплотную подошли ко второй, а в некоторых местах скоро начнем прорывать и ее", — высказался эксперт.

Он добавил, сейчас на южном направлении даже не так важно взять под контроль, как можно больше населенных пунктов, сколько установить контроль над ключевыми дорогами и господствующими высотами.

"Вспомните, как это было под Бахмутом, а до этого под Северодонецком и Лисичанском. Ожесточенные бои велись не как за сами города, как за дороги, которыми они снабжались", — прокомментировал эксперт.

Во время проведения операции еще с правобережья Херсонской области там может создаться очень сложная ситуация с точки зрения военнопленных для России

При этом военный эксперт, замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в эфире телеканала FREEДОМ высказал мнение, что хорошие новости поступают не только с Запорожской области, но также с Херсонской.

"Если мы посмотрим, куда движется украинская армия, с какой целью, одна из этих целей – перерезание наземного коридора. Но здесь произошло бы еще одно перерезание. То есть этот сплошной театр военных действий, который продолжается от Харьковской области аж до Крыма, был бы разрезан на два разных театра военных действий, которые условно можно было бы назвать Крымским и Донбасским", – отметил эксперт.

По его словам, если ВСУ удастся решить вопрос с разделением, то Херсонская область может оказаться отрезанной и те российские войска, которые находятся на Херсонщине рискуют очень быстро оказаться в плену.

Вместе с тем Михаил Самусь отметил, что если театр военных действий будет разрезан, например, при выходе к Мелитополю Запорожской области, то логистические цепочки российских оккупационных войск на юге будут очень сильно страдать.

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