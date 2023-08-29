В МИД отреагировали на скандальное заявление Папы Римского об имперском наследим России

Папа Римский Франциск фактически публично обратился к россиянам и призвал их не отказываться от имперского наследия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олега Николенко.

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

В украинскому МИД обратили внимание на выступление Папы Франциска перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.

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Олег Николенко отметил, то, что заявил Папа Римский – это самая обычная империалистическая пропаганда, "духовные скрепы" и "потребность" в спасении "великой Матери России", которыми Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок, и уничтожение сотен украинских городов и сел.

"Очень досадно, что русские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза русской молодежи на разрушительное курс нынешнего российского руководства", – отметил спикер МИД Украины.

Напомним, в обращении к российской молодежи Папа Римский Франциск заявил, что россияне – наследники "великой" страны и напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и других "имперцев" России. В этом контексте он призвал россиян не забывать о своем наследии и сказал им "спасибо" за их способ быть "россиянами".

Папа Римский уже не впервые делает скандальные заявления. В частности, не так давно понтифик выдал порцию критики в адрес Европы, обвинив европейский государства в том, что они не могут добиться установления мира в Украине, а лишь разжигают войну и эскалацию новыми поставками вооружения. При этом в адрес Россию Папа Римский не высказал никакой критики и не назвал именно Россию страной-агрессором, хотя именно россияне вторглись в Украину и развязали полномасштабную войну.



