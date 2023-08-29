В МИД отреагировали на скандальное заявление Папы Римского об имперском наследим России

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Кравцев Сергей
Папа Римский Франциск фактически публично обратился к россиянам и призвал их не отказываться от имперского наследия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олега Николенко.
Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников
В украинскому МИД обратили внимание на выступление Папы Франциска перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.
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Олег Николенко отметил, то, что заявил Папа Римский – это самая обычная империалистическая пропаганда, "духовные скрепы" и "потребность" в спасении "великой Матери России", которыми Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок, и уничтожение сотен украинских городов и сел.
Напомним, в обращении к российской молодежи Папа Римский Франциск заявил, что россияне – наследники "великой" страны и напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и других "имперцев" России. В этом контексте он призвал россиян не забывать о своем наследии и сказал им "спасибо" за их способ быть "россиянами".
Папа Римский уже не впервые делает скандальные заявления. В частности, не так давно понтифик выдал порцию критики в адрес Европы, обвинив европейский государства в том, что они не могут добиться установления мира в Украине, а лишь разжигают войну и эскалацию новыми поставками вооружения. При этом в адрес Россию Папа Римский не высказал никакой критики и не назвал именно Россию страной-агрессором, хотя именно россияне вторглись в Украину и развязали полномасштабную войну.
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Ігор
сегодня, 07:06
Знов для них посадовці чужого юдейського Бога, в яких гору бере розум, не такі. Одночасно фанатично продовжують бити поклони, облизувати ікони та вимолювати прощення гріхів народження. Благословляють слов'ян вбивати один одного, за однаковими обрядами. Як 1000 років зрадили своїх рідних богів які створили Київську Русь так і не бажають це визнавати і змінюватись.