logo

BTC/USD

25998.69

ETH/USD

1640.26

LTC/USD

64.59

USD/UAH

38.15

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Папа Римский вновь шокировал – вспомнил о Екатерине II и "величии" России
commentss НОВОСТИ Все новости

Папа Римский вновь шокировал – вспомнил о Екатерине II и "величии" России

Понтифик призвал российскую молодежь никогда не забывать о своем историческом наследии и сказал "спасибо" за их способ быть "россиянами"

сегодня, 14:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Папа Римский Франциск заявил, что россияне – наследники "великой" страны и напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и других "имперцев" России. В этом контексте он призвал россиян не забывать о своем наследии и сказал им "спасибо" за их способ быть "россиянами". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте службы Архиепархии Божией Матери в Москве.

Папа Римский вновь шокировал – вспомнил о Екатерине II и "величии" России

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

Отмечается, что соответствующей речью Папа отметился в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки — России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", — отметил Франциск.

Говорится, что такой ответ прозвучал от понтифика, когда ему задали вопрос о его личном отношении к России в свете сегодняшних событий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Папа Римский раскритиковал Европу из-за войны в Украине: что возмутило понтифика.

Также издание "Комментарии" сообщало – Папа Римский Франциск заявил, что войне России против Украины не видно конца и призвал "прокладывать пути мира".

Ранее "Комментарии" писали – Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в некой непубличной мирной миссии, чтобы "попытаться положить конец конфликту между россией и Украиной". О чём говорит это заявление? Что это может быть за непубличная миссия? Какова вероятность, что Киев и москву усадят в этом году за стол переговоров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://catholic-russia.ru/2023/vy-sobralis-chtoby-byt-edinoj-czerkovyu-telemost-rossijskoj-molodyozhi-s-papoj-francziskom/
Теги:
comments

Обсуждения

Ермаков

сегодня, 14:09

Церковь стала далека от народа потворствует убийствам людей, поддерживает тех, кто войной достигает покорения для себя новых земель, это плохо. Церковники такой церкви народу не нужны.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!