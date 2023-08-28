Папа Римский вновь шокировал – вспомнил о Екатерине II и "величии" России

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Кравцев Сергей
Папа Римский Франциск заявил, что россияне – наследники "великой" страны и напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и других "имперцев" России. В этом контексте он призвал россиян не забывать о своем наследии и сказал им "спасибо" за их способ быть "россиянами". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте службы Архиепархии Божией Матери в Москве.
Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников
Отмечается, что соответствующей речью Папа отметился в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.
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Говорится, что такой ответ прозвучал от понтифика, когда ему задали вопрос о его личном отношении к России в свете сегодняшних событий.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Папа Римский Франциск заявил, что войне России против Украины не видно конца и призвал "прокладывать пути мира".
Ранее "Комментарии" писали – Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в некой непубличной мирной миссии, чтобы "попытаться положить конец конфликту между россией и Украиной". О чём говорит это заявление? Что это может быть за непубличная миссия? Какова вероятность, что Киев и москву усадят в этом году за стол переговоров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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Ермаков
сегодня, 14:09
Церковь стала далека от народа потворствует убийствам людей, поддерживает тех, кто войной достигает покорения для себя новых земель, это плохо. Церковники такой церкви народу не нужны.