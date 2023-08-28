Папа Римский вновь шокировал – вспомнил о Екатерине II и "величии" России

Папа Римский Франциск заявил, что россияне – наследники "великой" страны и напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и других "имперцев" России. В этом контексте он призвал россиян не забывать о своем наследии и сказал им "спасибо" за их способ быть "россиянами". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте службы Архиепархии Божией Матери в Москве.

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

Отмечается, что соответствующей речью Папа отметился в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.

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"Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки — России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", — отметил Франциск.

Говорится, что такой ответ прозвучал от понтифика, когда ему задали вопрос о его личном отношении к России в свете сегодняшних событий.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Папа Римский Франциск заявил, что войне России против Украины не видно конца и призвал "прокладывать пути мира".

Ранее "Комментарии" писали – Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в некой непубличной мирной миссии, чтобы "попытаться положить конец конфликту между россией и Украиной". О чём говорит это заявление? Что это может быть за непубличная миссия? Какова вероятность, что Киев и москву усадят в этом году за стол переговоров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



