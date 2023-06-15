Западные аналитики озабочены остановкой украинского контрнаступления

Польский военный аналитик Конрад Музыка обеспокоен тем, что после удачных действий в начале наступления через неделю он потерял свой прогресс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Украинские военные. Фото из открытых источников

По словам Музыки, непонятно, почему украинское контрнаступление остановилось после первых удачных действий на фронте.

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"Импульс, который они набрали в первые несколько дней, фактически исчез, и мы не знаем, почему это так", — сказал военный аналитик Конрад Музыка.

Старший научный сотрудник отдела сухопутной войны Международного института стратегических исследований Бен Барри считает, что еще рано оценивать действия украинской армии и указывает на развертывание трех из 12 штурмовых бригад. Барри считает, что у Украины нет стратегической неожиданности, однако может получить тактическую и оперативную.

"Это будет предусматривать сокрытие, маскировку, обман, дезинформацию, которыми они достаточно успешно пользовались прошлой осенью", — говорит Бен Барри.

В свою очередь, представитель Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина еще не начала контрнаступление, а лишь проводит отдельные наступательные действия для поиска слабых мест в защите россиян. В то же время, западные СМИ назвали фактором замедления контрнаступления подрыв Каховской ГЭС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пропаганда РФ пыталась выдать уничтоженный российский танк за украинский, однако издала одна деталь. Соответствующее видео было опубликовано Минобороны РФ, однако пользователи заметили, что танк и экипаж в нем был российским.

Также "Комментарии" писали о Маркусе, который эмоционально рассказал о ситуации на фронте. Украинский военный призвал не верить российской пропаганде и указал на примеры, где россияне врали о потерях ВСУ.