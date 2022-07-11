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Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны: Данилов сделал заявление

Алексей Данилов потроллил Путина

сегодня, 14:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что количественные преимущества российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Как передает издание "Комментарии", об этом Алексей Данилов написал у себя в Twitter.

Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны: Данилов сделал заявление

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что даже с тем количеством западного вооружение, которое уже получила Украина ВСУ начинают переламывать ход войны. При этом Данилов потроллил российского диктатора Путина, повторив его недавнюю фразу о войне в Украине о том, что "это мы еще даже не начинали" давать отпор оккупантам с полной силой, потому как поставки западного вооружения продолжаются и украинская армия укрепляется.                                                           

Алексей Данилов также нашел объяснение тому, что в последнее время было взорвано большое количество складов с вражескими боеприпасами, ликвидировано огромное количество оккупантов, взорвано большое количество российских военных баз. Вся причина, отметил Данилов, в трех вещах, о которых постоянно говорят в России – в деморализации, демилитаризации и деоккупации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готова вернуть юг: какие сроки контрнаступления ВСУ – как Путин уже начал готовиться. Об этом в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали эксперты.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Алексей Резников подтвердил информацию о том, что Зеленский дал указ освободить юг Украины.

Ранее "Комментарии" писали - на юге уничтожено четыре вражеских склада – много погибших оккупантов: стали известны подробности.




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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1546412553693274112
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