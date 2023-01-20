Запад увеличивает помощь Украине, но медлит с танками: почему так – чем объяснить позицию Германии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ожидает сильных решений от встречи в формате "Рамштайн", которая состоится сегодня. Акцент сейчас делается на танках. И Зеленский четко дал понять, что во многом тут дело зависит от решения Германии, которая с ним непозволительно долго тянет. А министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что даже если немецкие власти не дадут согласия, танки Leopard 2 окажутся в Украине. Тем временем США заявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи на 2,5 миллиарда долларов. В него, среди прочего, войдут 59 БМП Bradley, 90 боевых бронированных машин Stryker, боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS и системы противовоздушной обороны Avenge. О чём говорит "танковая битва" вокруг поставок этих машин в Украину? Почему ФРГ так себя ведет? Каковы перспективы массового снабжения ВСУ всем необходимым в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Танки Leopard 2. Фото: из открытых источников

В какой-то мере происходящее – это еще и торг между участниками гипотетической западной танковой коалиции

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассуждает так:

"Танковый консенсус (я бы это так назвал) среди наших западных де-факто военных союзников является серьезным вопросом, потому что открывает новый – наступательный – этап войны. Танки – это ударное, тяжелое, наступательное вооружение. И тут надо просчитывать не только военно-технические, но и военно-политические, военно-стратегические моменты".

Эксперт считает, что сомнения Германии относительно формирования танкового консенсуса и предоставления Украине такого вида военной помощи связаны с двумя обстоятельствами.

"Во-первых, речь идет о немецких танках Leopard 2, а не о польских, французских и так далее. А именно о Leopard 2, которые считаются одними из самых современных и эффективных наступательных танков в мире. За исключением, возможно, американских Abrams, которые, правда, потяжелее и менее маневренные. Во-вторых, если Германия самостоятельно предоставляет такого рода помощь, вне танкового консенсуса среди западных государств, то это выглядит, будто немцы берут на себя значительные военные и политические риски. Поскольку тогда получается, что ФРГ напрямую поставляет украинцам Leopard 2, тем самым напрямую вовлекаясь в конфликт с Россией, – поясняет Вадим Карасев. – А мы знаем, что нынешняя немецкая элита имеет еще некоторые ностальгические настроения относительно РФ".

Поэтому, продолжает эксперт, позиция Германии состоит в том, чтобы решение о предоставлении танков было принято на основе танкового консенсуса. А для этого, по логике Берлина, надо, чтобы те же США предоставили свои танки.

"В какой-то мере происходящее – это еще и торг между участниками гипотетической западной танковой коалиции, – акцентирует Вадим Карасев. – Берлину важно, чтобы это было коллективное решение. Не просто немецкое. А в рамках широкой коалиции западных государств".

В конечном счете, вся эта "торговля" по поводу предоставления Leopard 2 Украине закончится положительно, прогнозирует эксперт. По его мнению, сегодня во время заседания в формате "Рамштайн" будет найден необходимый консенсус – и танки немецкого производства (а, возможно, не только) массово пойдут в нашу страну. Так необходимые и для сдерживания российского наступления, и для подготовки массированного контрнаступления ВСУ.

В ближайшее время Украина получит Leopard 2

Политолог Дмитрий Воронков напоминает, что Германия с самого начала войны и по сей день старается минимизировать риски собственного негативного восприятия со стороны РФ в ракурсе предоставления военной помощи Украине.

и показательное провальное голосование в Бундестаге по поставкам нам Leopard 2, недавно появившееся заявление президента Германии Штайнмайера, выступившего с поддержкой осторожного подхода канцлера Шольца к предоставлению танков Украине – звенья одной цепи. Немцы делают всё, чтобы не портить отношения с РФ, несмотря на те зверства, которые последняя творит в Украине, – поясняет эксперт. – Власти ФРГ очень не хотят быть первопроходцами в поставках Leopard 2. В то же время, учитывая, что эти танки производятся в Германии, многие ждут "отмашки" именно от этой страны". "Тренд, который задают США, Великобритания, Польша, страны Балтии – немцы явно не хотят поддерживать. И идут скорее вынужденно на те или иные шаги, чтобы демонстрировать солидарность с европейскими коллегами. Ничего нового в этом ракурсе не происходит и сейчас. И недавняя смена министра обороны ФРГ

И всё же, предполагает политолог, в ближайшее время Украина получит Leopard 2. Если не напрямую из Германии, то от Польши, Литвы, Нидерландов, готовых это сделать. А когда к нам пойдут эти танки, возможно, подтянутся и немцы, которым просто не останется иного выбора.

Но думаю, такие игры немцев на общий темп поставок, который набирает ход, не повлияет. Военные мышцы ВСУ будут наращиваться, – прогнозирует Дмитрий Воронков. – Жаль, нам пока не дают дальнобойные ракеты. Но, возможно, к весне получим и их". "Безусловно, неприятно, что немецкие власти так затягивают этот процесс, выставляют странные условия США — мол, если те передадут Украине Abrams. При том, что Штаты четко дали понять, почему именно Abrams сейчас нет смысла поставлять

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