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Запад увеличивает помощь Украине, но медлит с танками: почему так – чем объяснить позицию Германии

Leopard 2 считаются одними из самых современных и эффективных наступательных танков в мире, поєтому за них идет настоящая борьба между Украиной и союзниками

сегодня, 13:32
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ожидает сильных решений от встречи в формате "Рамштайн", которая состоится сегодня. Акцент сейчас делается на танках. И Зеленский четко дал понять, что во многом тут дело зависит от решения Германии, которая с ним непозволительно долго тянет. А министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что даже если немецкие власти не дадут согласия, танки Leopard 2 окажутся в УкраинеТем временем США заявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи на 2,5 миллиарда долларовВ него, среди прочего, войдут 59 БМП Bradley, 90 боевых бронированных машин Stryker, боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS и системы противовоздушной обороны Avenge. О чём говорит "танковая битва" вокруг поставок этих машин в Украину? Почему ФРГ так себя ведет? Каковы перспективы массового снабжения ВСУ всем необходимым в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Запад увеличивает помощь Украине, но медлит с танками: почему так – чем объяснить позицию Германии

Танки Leopard 2. Фото: из открытых источников

В какой-то мере происходящее – это еще и торг между участниками гипотетической западной танковой коалиции

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассуждает так:

"Танковый консенсус (я бы это так назвал) среди наших западных де-факто военных союзников является серьезным вопросом, потому что открывает новый – наступательный – этап войны. Танки – это ударное, тяжелое, наступательное вооружение. И тут надо просчитывать не только военно-технические, но и военно-политические, военно-стратегические моменты".

Эксперт считает, что сомнения Германии относительно формирования танкового консенсуса и предоставления Украине такого вида военной помощи связаны с двумя обстоятельствами.

"Во-первых, речь идет о немецких танках Leopard 2, а не о польских, французских и так далее. А именно о Leopard 2, которые считаются одними из самых современных и эффективных наступательных танков в мире. За исключением, возможно, американских Abrams, которые, правда, потяжелее и менее маневренные. Во-вторых, если Германия самостоятельно предоставляет такого рода помощь, вне танкового консенсуса среди западных государств, то это выглядит, будто немцы берут на себя значительные военные и политические риски. Поскольку тогда получается, что ФРГ напрямую поставляет украинцам Leopard 2, тем самым напрямую вовлекаясь в конфликт с Россией, – поясняет Вадим Карасев. – А мы знаем, что нынешняя немецкая элита имеет еще некоторые ностальгические настроения относительно РФ".

Поэтому, продолжает эксперт, позиция Германии состоит в том, чтобы решение о предоставлении танков было принято на основе танкового консенсуса. А для этого, по логике Берлина, надо, чтобы те же США предоставили свои танки.

"В какой-то мере происходящее – это еще и торг между участниками гипотетической западной танковой коалиции, – акцентирует Вадим Карасев. – Берлину важно, чтобы это было коллективное решение. Не просто немецкое. А в рамках широкой коалиции западных государств".

В конечном счете, вся эта "торговля" по поводу предоставления Leopard 2 Украине закончится положительно, прогнозирует эксперт. По его мнению, сегодня во время заседания в формате "Рамштайн" будет найден необходимый консенсус – и танки немецкого производства (а, возможно, не только) массово пойдут в нашу страну. Так необходимые и для сдерживания российского наступления, и для подготовки массированного контрнаступления ВСУ.

В ближайшее время Украина получит Leopard 2

Политолог Дмитрий Воронков напоминает, что Германия с самого начала войны и по сей день старается минимизировать риски собственного негативного восприятия со стороны РФ в ракурсе предоставления военной помощи Украине.

"Тренд, который задают США, Великобритания, Польша, страны Балтии – немцы явно не хотят поддерживать. И идут скорее вынужденно на те или иные шаги, чтобы демонстрировать солидарность с европейскими коллегами. Ничего нового в этом ракурсе не происходит и сейчас. И недавняя смена министра обороны ФРГи показательное провальное голосование в Бундестаге по поставкам нам Leopard 2, недавно появившееся заявление президента Германии Штайнмайера, выступившего с поддержкой осторожного подхода канцлера Шольца к предоставлению танков Украине – звенья одной цепи. Немцы делают всё, чтобы не портить отношения с РФ, несмотря на те зверства, которые последняя творит в Украине, – поясняет эксперт. – Власти ФРГ очень не хотят быть первопроходцами в поставках Leopard 2. В то же время, учитывая, что эти танки производятся в Германии, многие ждут "отмашки" именно от этой страны".

И всё же, предполагает политолог, в ближайшее время Украина получит Leopard 2. Если не напрямую из Германии, то от Польши, Литвы, Нидерландов, готовых это сделать. А когда к нам пойдут эти танки, возможно, подтянутся и немцы, которым просто не останется иного выбора.

"Безусловно, неприятно, что немецкие власти так затягивают этот процесс, выставляют странные условия США — мол, если те передадут Украине Abrams. При том, что Штаты  четко дали понять, почему именно Abrams сейчас нет смысла поставлятьНо думаю, такие игры немцев на общий темп поставок, который набирает ход, не повлияет. Военные мышцы ВСУ будут наращиваться, – прогнозирует Дмитрий Воронков. – Жаль, нам пока не дают дальнобойные ракеты. Но, возможно, к весне получим и их".

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