Залужный озвучил позицию – стоит ли продолжать удерживать Бахмут

Операция по удержанию Бахмута имеет важное значение для сдерживания врага, поскольку является ключом к устойчивости обороны всего фронта. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Уважаю крепость, храбрость и несгибаемость наших воинов в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага", — отметил главнокомандующий ВСУ.

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Как пояснил Валерий Залужный, операция по удержанию Бахмута является ключевой в устойчивости обороны всего фронта.

"Благодарю каждому защитнику и защитнице, кто дает достойный отпор оккупантам и приближает победу Украины", — добавил главнокомандующий.

Стоит отметить, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Было принято решение о дальнейшем содержании и защите города Бахмута.

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