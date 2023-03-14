Продолжат ли ВСУ удерживать Бахмут: стало известно новое решение Ставки с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Было принято решение о дальнейшем содержании и защите города Бахмута. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Во время Ставки была обсуждена актуальная ситуация на фронте.

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"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмут", — сообщает пресс-служба.

В ходе заседания также было проанализировано обеспечение вооружениями и боеприпасами наших воинов и отдельно обсуждены темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров союзников и их дальнейшее распределение.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва за Бахмут стала одним из эпохальных эпизодов битвы за Донбасс. Земля в районе города буквально усыпана трупами российских военных, которых командование отправляет на так называемые "мясные" штурмы. О чем говорит это противостояние, идущее столь долго, вопреки самым смелым прогнозам и советам западных экспертов? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что обстановка в районе Бахмута остается сложной, россияне бросают туда лучшие силы, штурмы, в том числе в самом городе, идут постоянно. Он также обратил внимание, что в топку этой войны страна-агрессор бросает, прежде всего, нацменьшинства. В традиционном вечернем обращении о жесточайших боях на Донбассе вновь говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Почему народы, и так пострадавшие от российских имперских аппетитов, идут на убой за путинские безумные планы? Может ли битва за Донбасс стать поворотным моментом этой войны? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



