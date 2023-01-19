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Захарова отреагировала на слова Шольца о том, что Россия должна проиграть

Канцлер Германии заявил, чтобы война в Украине закончилась, Россия должна проиграть. На такие слова Шольца отреагировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел России.

сегодня, 12:25
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Автор:

Slava Kot

Канцлер Олаф Шольц, выступая на Экономическом форуме в Давосе, подтвердил готовность поддерживать Украину. Также немецкий лидер сказал, что Россия должна быть остановлена и потерпеть поражение. На эти слова отреагировала Мария Захарова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram русской спикерши.

Захарова отреагировала на слова Шольца о том, что Россия должна проиграть

Представитель МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Немецкий канцлер заверил, что его страна и дальше будет поддерживать и отправлять военную технику в Украину для борьбы против российской агрессии. Шольц напомнил, что Германия на непрерывной основе поставляет большое количество военной техники в Украину.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказал Шольц и добавил, "чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть поражение".

Через несколько часов на такие слова отреагировала пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Врожденное уродство Шольца", — коротко написала Мария Захарова, намекая и повторяя российскую пропаганду о немцах и нацистах, желающих уничтожить современную Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сравнил действия Запада с планами Наполеона и Гитлера.

Также "Комментарии" писали о том, что Великобритания давит на Германию, чтобы и согласилась отправить танки в Украину. На такое давление отреагировал правительственный источник в Берлине, заверивший, что танки немецкого производства поедут в Украину только при общем согласии союзников. В то же время Олаф Шольц назвал условие, при котором германские танки будут отправлены на украинский фронт.



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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/4603
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