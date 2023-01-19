Захарова отреагировала на слова Шольца о том, что Россия должна проиграть

Канцлер Олаф Шольц, выступая на Экономическом форуме в Давосе, подтвердил готовность поддерживать Украину. Также немецкий лидер сказал, что Россия должна быть остановлена и потерпеть поражение. На эти слова отреагировала Мария Захарова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram русской спикерши.

Представитель МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Немецкий канцлер заверил, что его страна и дальше будет поддерживать и отправлять военную технику в Украину для борьбы против российской агрессии. Шольц напомнил, что Германия на непрерывной основе поставляет большое количество военной техники в Украину.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказал Шольц и добавил, "чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть поражение".

Через несколько часов на такие слова отреагировала пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Врожденное уродство Шольца", — коротко написала Мария Захарова, намекая и повторяя российскую пропаганду о немцах и нацистах, желающих уничтожить современную Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сравнил действия Запада с планами Наполеона и Гитлера.

Также "Комментарии" писали о том, что Великобритания давит на Германию, чтобы и согласилась отправить танки в Украину. На такое давление отреагировал правительственный источник в Берлине, заверивший, что танки немецкого производства поедут в Украину только при общем согласии союзников. В то же время Олаф Шольц назвал условие, при котором германские танки будут отправлены на украинский фронт.

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