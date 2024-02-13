Зачем россияне построили 30-километровый «царь-поезд». Эксперт удивил объяснением

Россияне умеют творчески подходить к решению поставленных задач, потому и построили "царь-поезд", отметил Попович и добавил, что в истории войн такого еще не было.

Россияне построили царь-поезд

По его словам, с помощью этого "нестандартного решения" россияне хотят защищаться от ВСУ в случае наступления на Донбассе, в частности в направлении Угледара. оккупанты верят, что нагромождение вагонов, поездов и локомотивов они смогут использовать как фортификационное сооружение.

"Не надо думать, что это такая какая-то непреодолимая штука. Как сложили, так и можно ее растянуть. Но, безусловно, она может задержать продвижение ВСУ. А, возможно, не нужно искать решения, что делать, и найти какие-то обходные пути". Потому что не нужно позволять россиянам выигрывать время для построения оборонных укреплений на других участках фронта. Этот вопрос возникнет, когда мы подойдем к этому участку обороны россиян"

, – подчеркнул эксперт.

При этом он сомневается, что есть локомотивы, которые способны сдвинуть этот поезд с места, ведь тогда придется расцеплять вагоны, чтобы сдвинули части этой конструкции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне активизировались в Угледаре . Он нужен кафирам, чтобы получить стабильный суходольный коридор в Крым. Эксперт считает, что россияне будут особенно активно пытаться добиться успехов хотя бы на каком-то участке фронта, чтобы диктатор Владимир Путин одержал хоть какую-нибудь победу под свои выборы.

Напомним, "Комментарии" писали, что в последнее время россияне взимают большие резервы в направлении Угледара, опрокидывая их из Запорожской или Херсонской областей, частично с территории России. Враг перемещает военную технику по полям.

Также "Комментарии" вместе с экспертами анализировали, почему россияне пробовали захватить Угледар. Эксперты считают, что главная цель атак на Угледар — "распылить" силы и средства украинских защитников, также Кремль не оставляет цели полного захвата города.





