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Зачем оккупанты окапываются на Херсонщине

Из-за давления Сил обороны русским армейцам приходится отступать ближе к Крыму и строить оборонительные линии

сегодня, 16:11
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Автор:

Моесеенко Валентина

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала информацию об обустройстве российскими захватчиками новых позиций на левом берегу Херсонской области, пишут "Комментарии".

Зачем оккупанты окапываются на Херсонщине

Армия РФ строит оборонительные сооружения в своем глубоком тылу


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"Они отдают себе отчет, что такая линия оборона им будет нужна. В своих далёких планах они должны отступать к ней", — отметила она.

Также Наталья Гуменюк рассказала о целях, которые ставят перед собой оккупанты, "эвакуируя" гражданское население в населенные пункты у своих новых позиций.

"Это имитация заботы о местном населении и также "прикрытие" собственной безопасности. Они всегда прячутся за мирным населением и им нужна соответствующая плотность местного населения в тех местах, где они будут обустраивать для себя новые пункты базирования", – говорит она.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра подчеркнула, что Вооруженные Силы Украины наносят только прицельные удары и только по тем позициям, где подтверждено пребывание оккупантов и нет угрозы гражданским людям.

"Постоянно бережем гражданское население и инфраструктуру, даже если они находятся во временной оккупации", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

По данным Генштаба ВСУ, еще раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что российские захватнические войска двигаются с левобережной Херсонщины ближе к Крыму, обустраивая дополнительные оборонительные сооружения.

Писали "Комментарии" ранее и о том, что большинство военных экспертов сходятся во мнении, что в ближайшее время не следует ожидать ВСУ контрнаступательных операций. Сейчас главная задача для ВСУ измотать российскую армию нанести ей максимальный ущерб, чтобы потом начать контратаковать.

Читайте на портале "Комментарии" — в Минобороны уверяют, что истребители Украина получит: назвали сроки.



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