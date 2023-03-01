Зачем оккупанты окапываются на Херсонщине

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Моесеенко Валентина
Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала информацию об обустройстве российскими захватчиками новых позиций на левом берегу Херсонской области, пишут "Комментарии".
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Также Наталья Гуменюк рассказала о целях, которые ставят перед собой оккупанты, "эвакуируя" гражданское население в населенные пункты у своих новых позиций.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра подчеркнула, что Вооруженные Силы Украины наносят только прицельные удары и только по тем позициям, где подтверждено пребывание оккупантов и нет угрозы гражданским людям.
По данным Генштаба ВСУ, еще раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.
На портале "Комментарии" говорилось и о том, что российские захватнические войска двигаются с левобережной Херсонщины ближе к Крыму, обустраивая дополнительные оборонительные сооружения.
Писали "Комментарии" ранее и о том, что большинство военных экспертов сходятся во мнении, что в ближайшее время не следует ожидать ВСУ контрнаступательных операций. Сейчас главная задача для ВСУ измотать российскую армию нанести ей максимальный ущерб, чтобы потом начать контратаковать.
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