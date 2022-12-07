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Юрий Игнат рассказал, сколько времени нужно России для подготовки нового удара по Украине

Стране-агрессору нужно около недели, чтобы подготовиться к новому ракетному удару по Украине

сегодня, 15:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Для нового массированного обстрела Украины России нужно около недели. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Юрий Игнат рассказал, сколько времени нужно России для подготовки нового удара по Украине

Обстрел. Фото: из открытых источников

"В любом случае, это – несколько дней, чтобы спланировать в экстренном режиме, в частности доставить ракеты к носителям, зарядить корабли или подвесить ракеты на самолеты. Кроме того, ракеты нужно изготавливать. Немало найденных обломков — это фактически ракеты с конвейера", — отметил Юрий Игнат.

По его словам, Россия очень сильно спешит с обстрелами украинских городов. В основном "использует ракеты с колес". Поэтому для многих вопрос без понятного ответа – сколько еще таких массированных ударов будет, пояснил спикер Воздушных сил.                                                   

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