На Луганщине ожесточенные бои: оккупанты подтянули резервы – потери огромные

В Луганской области в это время идут очень тяжелые бои. Россия пытается сдержать наступление ВСУ, бросая в бой большие резервы и много техники. Как передает издание "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу Луганской ОГА, об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Освобождение каждого метра Луганщины дается крайне трудно — россияне подвезли много резервов, как в виде личного состава, так и техники", – отметил Сергей Гайдай.

Он добавил, в атаки россияне бросают, преимущественно, заключенных и "свежемобилизованных".

Сергей Гайдай уточнил, что мобилизованные не обучены пользоваться ни оружием, ни техникой. "Они мощно увеличивают количество погибших оккупантов", — добавил он.

Также сообщается, что в Луганске областная больница полностью заполнена ранеными россиянами, которых туда доставляют постоянно. Госпитализируют даже в гинекологическое и родильное отделения.

Пополнение ожидается 7 декабря, потому что 6 декабря подразделения Вооруженных сил отбили очередные атаки оккупантов от Белогоровки.

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