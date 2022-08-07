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Ядерный терроризм: что происходит на Запорожской АЭС

Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки сухого хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС

сегодня, 14:20
Автор:

Анастасия
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Российские оккупанты продолжают ядерный терроризм на оккупированной ими Запорожской атомной электростанции. Об этом сегодня, 7 августа, сообщили в официальном Telegram-канале НАЭК "Энергоатом". 

Ядерный терроризм: что происходит на Запорожской АЭС

Фото: Энергоатом/Facebook

По информации источника, вечером 6 августа военные РФ в очередной раз совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной станции и города Энергодар. Оккупанты в результате обстрелов попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (ХОЯТ).

В "Энергоатоме" отмечают, что российские военные, вероятнее всего, целились конкретно по контейнерам отработанного ядерного топлива, которые хранятся под открытым небом рядом с местами обстрелов (174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива). 

"Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Следовательно, своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно. Из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 кв. м оконных поверхностей в разных постройках станции.", — отметили в "Энергоатоме".

Также сообщается, что в результате взрывов был ранен один из работников Запорожской атомной электростанции. Его госпитализировали с осколочным ранением. Что касается оккупантов и, которые находятся на ЗАЭС с первого дня войны, и персонала Росатома, все они заранее спрятались в бункерных помещениях станционных кризисного центра и центра технической поддержки.

6 августа оккупанты также стреляли рядом с территорией завода строительных конструкций и по водозабору в Энергодаре.

"В этот раз ядерной катастрофы чудом удалось избежать, но чудеса не могут продолжаться вечно. Надо срочно покончить с действиями российских ядерных террористов, чтобы уберечь Украину и мир от ядерной катастрофы", — говорится в сообщении "Энергоатома".  

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что уходящая неделя, как и все с 24 февраля, с начала широкомасштабного российского вторжения, прошла под влиянием событий, которые происходят на фронте. Эксперты рассказали о том, какие основные события, важные для Украины, следует выделить и чего ожидать от следующей недели.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что украинские военные нанесли очередной удар по вражеской технике. В Сети было опубликовано эффектное видео уничтожения российского танка из Javelin. После точного удара танк оккупантов буквально разлетелся на части.

Сайт "Комментарии" сообщал, что жителей двух областей Украины просят срочно эвакуироваться любыми возможными способами. По словам вице-премьера Ирины Верещук, ВСУ вскоре планирует проводить наступательные действия в этих областях. К счастью, благодаря помощи волонтеров людям удается покинуть области. Так, за последние сутки выехало более 5 000 человек. 



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Источник: https://t.me/energoatom_ua/8708
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