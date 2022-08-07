Ядерный терроризм: что происходит на Запорожской АЭС

Российские оккупанты продолжают ядерный терроризм на оккупированной ими Запорожской атомной электростанции. Об этом сегодня, 7 августа, сообщили в официальном Telegram-канале НАЭК "Энергоатом".

Фото: Энергоатом/Facebook

По информации источника, вечером 6 августа военные РФ в очередной раз совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной станции и города Энергодар. Оккупанты в результате обстрелов попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (ХОЯТ).

В "Энергоатоме" отмечают, что российские военные, вероятнее всего, целились конкретно по контейнерам отработанного ядерного топлива, которые хранятся под открытым небом рядом с местами обстрелов (174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива).

"Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Следовательно, своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно. Из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 кв. м оконных поверхностей в разных постройках станции.", — отметили в "Энергоатоме".

Также сообщается, что в результате взрывов был ранен один из работников Запорожской атомной электростанции. Его госпитализировали с осколочным ранением. Что касается оккупантов и, которые находятся на ЗАЭС с первого дня войны, и персонала Росатома, все они заранее спрятались в бункерных помещениях станционных кризисного центра и центра технической поддержки.

6 августа оккупанты также стреляли рядом с территорией завода строительных конструкций и по водозабору в Энергодаре.

"В этот раз ядерной катастрофы чудом удалось избежать, но чудеса не могут продолжаться вечно. Надо срочно покончить с действиями российских ядерных террористов, чтобы уберечь Украину и мир от ядерной катастрофы", — говорится в сообщении "Энергоатома".

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