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“Взорвалось или прилетело?”: оккупанты жалуются на большие потери и не понимают, что уничтожило базу в Крыму

Украинские разведчики перехватили очередной телефонный разговор оккупанта

сегодня, 18:05
Автор:

Денис
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило очередной разговор оккупантов со своими родственниками. Об этом сообщается на официальной странице ГУР МОУ в социальной сети Facebook. 

“Взорвалось или прилетело?”: оккупанты жалуются на большие потери и не понимают, что уничтожило базу в Крыму

Армия РФ

В телефонном разговоре российский военный рассказывает своей знакомой, что их личного состава осталось меньше половины. Также российский захватчик узнает у нее о том, что случилось в Крыму.  И женщина предоставляет позицию СМИ и местных жителей.

"Люди местные, их опрашивают, и они говорят, что ракеты прилетели, прям видно было. СМИ пишут, что взорвалось, а местные жители говорят, что прилетело", — рассказывает знакомая оккупанта. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что почему США тянут с признанием РФ государством-спонсором терроризма – чем грозит это решение Москве. Как в Вашингтоне, так и в Москве понимают, чем грозит официальное призвание РФ государством-спонсором терроризма. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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