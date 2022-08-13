“Взорвалось или прилетело?”: оккупанты жалуются на большие потери и не понимают, что уничтожило базу в Крыму

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило очередной разговор оккупантов со своими родственниками. Об этом сообщается на официальной странице ГУР МОУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

В телефонном разговоре российский военный рассказывает своей знакомой, что их личного состава осталось меньше половины. Также российский захватчик узнает у нее о том, что случилось в Крыму. И женщина предоставляет позицию СМИ и местных жителей.

"Люди местные, их опрашивают, и они говорят, что ракеты прилетели, прям видно было. СМИ пишут, что взорвалось, а местные жители говорят, что прилетело", — рассказывает знакомая оккупанта.

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