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Взлетел на воздух: бойцы ВСУ уничтожили очередной российский полевой склад боеприпасов (ВИДЕО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 18:42
Автор:

Денис
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Бойцы ВСУ продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Взлетел на воздух: бойцы ВСУ уничтожили очередной российский полевой склад боеприпасов (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, украинские воины-артиллеристы метким огнем уничтожили вражеские боеприпасы. 

"У  оккупантов еще минус один полевой склад боеприпасов. Артиллерия и аэразведка вместе большая сила", — Генеральный штаб. 

Также в Генштабе опубликовали видео с места событий. На запечатленных кадрах можно увидеть взрыв, а также детонацию боекомплекта. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что военный в интервью СМИ мог раскрыть содержание стратегических планов ВСУ: подробности. Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что Кремль отстранил до 40% российских генералов, но Шойгу остался в должности: известная причина. Шойгу до сих пор остается в должности, чтобы избежать дискредитации военно-политического руководства страны. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что обязательная эвакуация будет не только с Донетчины: названы другие области. Горячая фаза войны в Украине продолжается и с наступлением холодов есть угроза, что ряд населенных пунктов останется без подачи тепла. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Резников в Копенгагене назвал три шага к освобождению всей территории Украины. Резников сообщил, что сегодня линия фронта растягивается на 2500 километров.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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