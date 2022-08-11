Взлетел на воздух: бойцы ВСУ уничтожили очередной российский полевой склад боеприпасов (ВИДЕО)

Бойцы ВСУ продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, украинские воины-артиллеристы метким огнем уничтожили вражеские боеприпасы.

"У оккупантов еще минус один полевой склад боеприпасов. Артиллерия и аэразведка вместе большая сила", — Генеральный штаб.

Также в Генштабе опубликовали видео с места событий. На запечатленных кадрах можно увидеть взрыв, а также детонацию боекомплекта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что военный в интервью СМИ мог раскрыть содержание стратегических планов ВСУ: подробности. Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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