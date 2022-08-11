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Кремль отстранил до 40% российских генералов, но Шойгу остался в должности: известная причина

Шойгу до сих пор остается в должности, чтобы избежать дискредитации военно-политического руководства страны.

сегодня, 17:26
Автор:

Лиля Воробьева
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В России продолжают отстранять от работы генералов, которые имели отношение к войне в Украине, но министр обороны Сергей Шойгу продолжает работать на своем посту. В Генштабе заявили, что глава оборонного ведомства РФ остается в должности во избежание дискредитации военно-политического руководства страны. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

Кремль отстранил до 40% российских генералов, но Шойгу остался в должности: известная причина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

Он сообщил, что от работы отстранены до 40% генералов и офицеров из-за провала планов в Украине, то есть в стране продолжаются репрессии.

"Около 30-40% генералов и офицеров, принимавших участие в планировании "спецоперации", отстранены от исполнения служебных обязанностей и находятся под следствием. Министр обороны России Шойгу и начальник Генштаба Герасимов остаются на должностях только для предотвращения дискредитации высшего военно-политического" руководства", — сообщил Громов.

Алексей Громов сообщил, что ожидаются новые кадровые решения из-за взрывов на аэродромах "Саки" и "Зябровка" (Беларусь).

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шойгу рассказал, как происходит оккупация Донецкой области . Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине идет по плану и войска РФ продолжают свое продвижение в глубь Донецкой области, как это и было определено военным командованием. Об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление Шойгу на селекторном совещании 2 августа. Также Сергей Шойгу похвастался успехами во время войны против Украины. По его словам, оккупанты установили контроль над новыми населенными пунктами в Донецкой области.


 



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