Кремль отстранил до 40% российских генералов, но Шойгу остался в должности: известная причина

В России продолжают отстранять от работы генералов, которые имели отношение к войне в Украине, но министр обороны Сергей Шойгу продолжает работать на своем посту. В Генштабе заявили, что глава оборонного ведомства РФ остается в должности во избежание дискредитации военно-политического руководства страны. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга. Министр обороны РФ Сергей Шойгу (фото из открытых источников) Он сообщил, что от работы отстранены до 40% генералов и офицеров из-за провала планов в Украине, то есть в стране продолжаются репрессии.

"Около 30-40% генералов и офицеров, принимавших участие в планировании "спецоперации", отстранены от исполнения служебных обязанностей и находятся под следствием. Министр обороны России Шойгу и начальник Генштаба Герасимов остаются на должностях только для предотвращения дискредитации высшего военно-политического" руководства", — сообщил Громов. Алексей Громов сообщил, что ожидаются новые кадровые решения из-за взрывов на аэродромах "Саки" и "Зябровка" (Беларусь). Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шойгу рассказал, как происходит оккупация Донецкой области . Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине идет по плану и войска РФ продолжают свое продвижение в глубь Донецкой области, как это и было определено военным командованием. Об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление Шойгу на селекторном совещании 2 августа. Также Сергей Шойгу похвастался успехами во время войны против Украины. По его словам, оккупанты установили контроль над новыми населенными пунктами в Донецкой области.



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