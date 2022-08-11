Обязательная эвакуация будет не только с Донетчины: названы другие области

Требование об обязательной эвакуации коснется не только жителей Донетчины, но и других регионов. В первую очередь, это касается территорий Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Эвакуация. Фото: из открытых источников

Министр отметила, что эвакуировать людей из Донецкой области приходится не первый раз, но, к сожалению, эту практику придется продолжать. По тем прогнозам, которые есть у правительства, людей придется эвакуировать и из других областей. Горячая фаза войны продолжается, и ситуация только лишь ухудшается. Поэтому с приближением осенне-зимнего периода придется принимать решение о том, чтобы увеличивать количество людей, которых нужно эвакуировать. Ведь нет гарантии, что удастся подать тепло в дома жителей ряда регионов.

Ирина Верещук допустила, что целями российских атак могут быть объекты теплоэнергетики. В частности, часть городов и поселков в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях может остаться без отопления и электроэнергии. Поэтому граждане этих областей первые на очереди по эвакуации.

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