Военный в интервью СМИ мог раскрыть содержание стратегических планов ВСУ: подробности

Высокопоставленный украинский военный в интервью журналистам озвучил информацию, которая по отдельным признакам раскрывает стратегические планы ВСУ. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Военный в интервью СМИ мог раскрыть стратегические планы ВСУ (фото из открытых источников)

"Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас. На днях СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных Сил Украины, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий. ”, – заявила Маляр.

По ее словам, на этот счет СБУ начало расследование. Имя и должность военнослужащего не разглашаются.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Маляр рассказала, почему данные о погибших украинских военных засекречены. Данные о количестве погибших украинских защитников засекречены, чтобы вражеские спецслужбы не использовали это для своих целей. Поэтому во время военного положения информация не будет разглашаться. Маляр призвала общественные организации, обнародующие и анализирующие такие данные воздержаться от этих действий, потому что это вредит обороне. Тем не менее, каждый павший защитник или защитница чествуются, их тела Украина возвращает в соответствии с международным гуманитарным правом и передает родным для захоронений с почестями. Семьи погибших получают выплаты от государства. В Минобороны не разглашают количество погибших военных именно по этим соображениям, пояснила замглавы оборонного ведомства.

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