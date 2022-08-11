logo

BTC/USD

24742.61

ETH/USD

1924.88

LTC/USD

63.11

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Резников в Копенгагене назвал три шага к освобождению всей территории Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников в Копенгагене назвал три шага к освобождению всей территории Украины

Резников сообщил, что сегодня линия фронта растягивается на 2500 километров.

сегодня, 15:52
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Чтобы освободить все оккупированные территории, принадлежащие Украине, нужно всего несколько шагов. В частности, остановить российских захватчиков, стабилизировать линию фронта и подготовку к контрнаступлению. Такое заявление сделал глава Минобороны Алексей Резников во время конференции в Копенгагене, пишет Укринформ.

Резников в Копенгагене назвал три шага к освобождению всей территории Украины

Глава Минобороны Алексей Резников (фото из открытых источников)

Резников сообщил, что сегодня линия фронта растягивается на 2500 километров, из них на 1300 км продолжаются активные боевые действия. По его словам, сейчас определены несколько приоритетных групп возможностей, где ВСУ должны достичь определенных целей.

"Они включают: усиление возможностей по ограничению и запрету доступа и маневра в целях защиты северо-западной части Черного моря, обеспечения воздушной обороны крупных городов и объектов критической инфраструктуры, защита границы с Беларусью", — заявил Резников.

Также глава оборонного ведомства отметил, что РФ "опасный противник, не уважающий правила, и имеющий огромные ресурсы".

"Это — государство-террорист, совершающее массовые убийства военнопленных и гражданских. Оно использует дезинформацию, миграцию, зерно, энергетику и ядерную энергию как оружие", — заявил украинский министр.

Резников заявил, что РФ хочет "навязать всем свое видение мирового порядка".

"РФ угрожает своим оппонентам и поднимает ставки. Однако сейчас в мире начинают понимать, что слова России и договоренность с ней не стоят бумаги, на которой они написаны", — считает Резников.

Украинский министр отметил, что Украина благодаря поддержке "позволяет нашим солдатам удивить россиян на поле боя", а также рассказал, что украинские защитники уничтожили огромное количество элитных войск агрессора.

Алексей Резников в итоге заявил, что только вместе Украина и ее партнеры смогут обезопасить Европу и страны Балтики.

"Украина готова сделать свою часть, нам нужны инструменты. И чем быстрее мы их получим и чем больше будут объемы, тем быстрее мы достигнем нашу общую цель", — подчеркнул Резников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников резко отреагировал на отчет Amnesty International о нарушении законов войны Украиной.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3548160-reznikov-u-kopengageni-treba-stabilizuvati-liniu-frontu-i-pidgotuvati-kontrnastup.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!