Резников в Копенгагене назвал три шага к освобождению всей территории Украины

Резников сообщил, что сегодня линия фронта растягивается на 2500 километров, из них на 1300 км продолжаются активные боевые действия. По его словам, сейчас определены несколько приоритетных групп возможностей, где ВСУ должны достичь определенных целей.

Чтобы освободить все оккупированные территории, принадлежащие Украине, нужно всего несколько шагов. В частности, остановить российских захватчиков, стабилизировать линию фронта и подготовку к контрнаступлению. Такое заявление сделал глава Минобороны Алексей Резников во время конференции в Копенгагене, пишет Укринформ.

"Они включают: усиление возможностей по ограничению и запрету доступа и маневра в целях защиты северо-западной части Черного моря, обеспечения воздушной обороны крупных городов и объектов критической инфраструктуры, защита границы с Беларусью", — заявил Резников.

Также глава оборонного ведомства отметил, что РФ "опасный противник, не уважающий правила, и имеющий огромные ресурсы".

"Это — государство-террорист, совершающее массовые убийства военнопленных и гражданских. Оно использует дезинформацию, миграцию, зерно, энергетику и ядерную энергию как оружие", — заявил украинский министр.

Резников заявил, что РФ хочет "навязать всем свое видение мирового порядка".

"РФ угрожает своим оппонентам и поднимает ставки. Однако сейчас в мире начинают понимать, что слова России и договоренность с ней не стоят бумаги, на которой они написаны", — считает Резников.

Украинский министр отметил, что Украина благодаря поддержке "позволяет нашим солдатам удивить россиян на поле боя", а также рассказал, что украинские защитники уничтожили огромное количество элитных войск агрессора.

Алексей Резников в итоге заявил, что только вместе Украина и ее партнеры смогут обезопасить Европу и страны Балтики.

"Украина готова сделать свою часть, нам нужны инструменты. И чем быстрее мы их получим и чем больше будут объемы, тем быстрее мы достигнем нашу общую цель", — подчеркнул Резников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников резко отреагировал на отчет Amnesty International о нарушении законов войны Украиной.