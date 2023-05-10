Вячеслав Богуслаев попросил обменять его России

Вячеслав Богуслаев, занимавший пост президента АО "Мотор Сич" — одного из крупнейших авиационностроительных предприятий Украины, а сейчас находящийся в СИЗО под подозрением в совершении государственной измены, попросил включить его в список на обмен с Россией. Соответствующее заявление он направил на имя главы офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на расследование "Схем", обнародовавших содержание заявления.

Заявление об обмене на имя главы офиса президента Андрея Ермака

В тексте заявления, в частности, сказано "Прошу включить меня в списки на обмен с Российской Федерацией". Вячеслав Богуслаев, ранее руководивший и являвшийся владельцем в Запорожье одного из крупнейших предприятий города "Мотор Сич", владельцем местного футбольного клуба "Металлург", телеканала "Алекс", газеты "Позиция", который способствовал похождению на свои должности президентов Кучмы и Януковича, был награжден званием "Герой Украины", теперь скромно подписал свое заявление "Вячеслав Богуслаев, пенсионер, инвалид I группы".

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Напомним, что Богуслаеву в частности инкриминируют, что во время осады Мариуполя весной 2022 года он распорядился скрыть от ГУР Минобороны Украины вертолет. Его военные хотели использовать для эвакуации раненых защитников Украины из Мариуполя. Суд на время судебного процесса арестовал Богуслаева – он находится в СИЗО. Во время избрания меры пресечения защита Богуслаева утверждала, что он не мог давать таких распоряжений, потому что это не входит в непосредственные обязанности президента "Мотор Сичи".

Тем не менее, на аудиозаписях разговоров, опубликованных журналистами, можно слышать распоряжения Богуслаева скрыть документацию на вертолет и внести технические неисправности в его составляющие, чтобы летательная машина не могла подняться в воздух.

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