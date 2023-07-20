ВСУ заявили о полуокружении Бахмута

Российские войска в Бахмуте сейчас находятся в полуокружении. Об этом, как сообщают "Комментарии", в своем интервью Би-би-си заявил генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Украины.

Сырский

"Ну, этим просто нельзя не воспользоваться", — отмечает Сырский. — "В настоящее время мы перешли к активным наступательным действиям с целью улучшения тактического положения и охвата Бахмута с флангов. И таким образом создания условий для взятия его в окружение".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По его словам, город был и остается важным логистическим узлом, за контроль над которым будут сражаться ВСУ и оккупанты.

"Бахмут — это центр сосредоточения основных направлений и дорог, — говорит Сырский. — Ну, например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все эти пути. Используя развитую сеть дорог, российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях".

Также при помощи господствующих высот вокруг Бахмута можно контролировать окружающую местность.

По словам Сырского, вокруг Бахмута и в целом на Лиманском направлении по-прежнему "сосредоточены основные силы российской армии". Здесь россияне имеют хорошие укрепления и обладают преимуществом в количестве бойцов, артиллерии и боеприпасах. Тем не менее, ВСУ наступают, продвигаясь по километру в день.

"На данный момент я нахожусь в той ситуации, когда понимаешь, что нам нужно наступать. И мы это делаем для того, чтобы не дать возможности врагу перехватить оперативную инициативу, — поясняет Сырский. — Нельзя достичь победы, только защищаясь".

Тем временем, Украина применила на поле боя новое оружие.

Украинские военные нанесли удар по самому лучшему танку Путина.

А в ВСУ рассказали, удалось ли остановить "большое наступление" россиян на линии Купянск-Лиман.











