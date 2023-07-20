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Украинские военные нанесли удар по самому лучшему танку Путина (ВИДЕО)

Владимир Путин хвастался российским танком, который назвал лучшим в мире. ВСУ нанесли удар по нему.

сегодня, 17:30
Автор:
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Slava Kot
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Российский танк Т-90М является одним из самых современных танков на вооружении армии РФ. Русские войска применяют их в Украине, однако ВСУ удачно уничтожают гордость путинской армии.

Украинские военные нанесли удар по самому лучшему танку Путина (ВИДЕО)

Российский танк Т-90М "Прорыв". Фото из открытых источников

В начале июля Владимир Путин дал интервью российским журналистам, где рассказал, что у России самый лучший танк в мире — Т-90М "Прорыв". В сети появилась запись, на которой видно, как тяжелая военная техника российской армии загорается от удара ВСУ.


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Кадры из дрона зафиксировали движение танка, что находилось на востоке Украины вблизи села Андреевка Донецкой области. Вероятно, танк направлялся в сторону Бахмута и остановился посреди грунтовой дороги. Через несколько секунд на видео заметно, что в сторону российского танка летит снаряд, от которого танк мгновенно вспыхнул. Над поврежденной машиной поднялись клубы дыма.

Удалось россиянам выжить и погасить танк Т-90М "Прорыв" пока неизвестно. Посмотреть видео с ударом по российскому танку Т-90М можно ниже:

Т-90М является модифицированной версией танка Т-90А, принятой на вооружение России в 1993 году. Тяжелая техника оснащена мощным двигателем и использует более точную систему защиты. Цена одного из самых современных танков РФ составляет около 4,3 млн. долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ использовала танки четвертого поколения в зоне боевых действий в Украине.

Также "Комментарии" писали, что аналитики на основе информации из открытых источников указывают, что Украина превосходит Россию по количеству танков. На войне против россиян уже работают танки Leopard 1, Leopard 2 и Challenger 2, а теперь в этот список можно добавить шведский Stridsvagn 122.



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Источник: https://twitter.com/NOELreports/status/1680894882846498816
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Обсуждения

дредд

сегодня, 17:09

любые танки хорошо горят


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