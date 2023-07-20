В ВСУ рассказали, удалось ли остановить "большое наступление" россиян на линии Купянск-Лиман

Украинские защитники сумели локализовать "большое наступление" российских оккупантов на линии Купянск-Лиман. Тактика украинских военных неизменна. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер рассказал, за сутки на линии Купянск-Лиман произошло 568 обстрелов, 17 авианалетов, а также четыре напрасных штурма врага в районах Масютовки и Лимана Первого.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Пытаются максимально избивать артиллерией и авиацией, после чего штурмуют. Это происходит несколько месяцев подряд, никакого даже локального успеха они (россияне – ред.) не добились. "Большое наступление", которое они анонсировали весной, локализованы, они не могут перехватить инициативу", — рассказал Череватый.

Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута и Донецка, а также пытается отразить позиции вблизи Приютного на юге, в сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что за месяц Украина в рамках контрнаступательных и наступательных действий вернула больше территорий, чем РФ захватила за год, процесс деоккупации идет крайне тяжело. В Офисе президента в очередной раз пояснили, что ВСУ замедляются из-за сильно заминированной территории, материально-технических проблем (поставки оружия), преимущества России в авиации. Вслед за главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли, в ОП предупреждают, что наши наступательные операции будут тяжелыми и длительными. О чем говорит происходящее на всех фронтах (включая дипломатический) на данный момент? Чего ожидаем в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



