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ВСУ вышли за линию 2014 года под Донецком: подробности от британской разведки

Британская разведка подтвердила успешное наступление ВСУ под Донецком

сегодня, 09:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинская армия в ходе контрнаступательных действий прорвала оборону российской армии под Донецком и вышла за линию оккупации 2014 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

ВСУ вышли за линию 2014 года под Донецком: подробности от британской разведки

ВСУ. Фото из открытых источников

Британские специалисты отмечают, украинские десантники имели частичный успех, продвинувшись к востоку от села Красногоровка, недалеко от Донецка, который находится на старой линии контроля.


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По информации британской разведки, это один из первых случаев после полномасштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года, когда ВСУ, скорее всего, отвоевали территорию, захваченную Россией с 2014 года.

Недавние многократные одновременные украинские атаки на Донбассе привели к прорыву обороны сил "ДНР" и "кадыровцев", действующих в этом районе, отвечают в британской разведке. 

В ВСУ заявили, что освобождение района под Красногоровкой имеет "более символическое значение, принципиальный момент" и некоторое улучшение тактического положения украинских защитников.                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — что начало происходить в Минобороны РФ на фоне наступления ВСУ: ответ британской разведки.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли ВСУ пошли в контрнаступление – что сейчас происходит на фронте. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему порталу детально разобрались в ситуации.

Ранее "Комментарии" писали — у Байдена назвали причины медленного контрнаступления Украины.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1673568034710069251
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