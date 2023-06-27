ВСУ вышли за линию 2014 года под Донецком: подробности от британской разведки

Украинская армия в ходе контрнаступательных действий прорвала оборону российской армии под Донецком и вышла за линию оккупации 2014 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

ВСУ. Фото из открытых источников

Британские специалисты отмечают, украинские десантники имели частичный успех, продвинувшись к востоку от села Красногоровка, недалеко от Донецка, который находится на старой линии контроля.

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По информации британской разведки, это один из первых случаев после полномасштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года, когда ВСУ, скорее всего, отвоевали территорию, захваченную Россией с 2014 года.

Недавние многократные одновременные украинские атаки на Донбассе привели к прорыву обороны сил "ДНР" и "кадыровцев", действующих в этом районе, отвечают в британской разведке.

В ВСУ заявили, что освобождение района под Красногоровкой имеет "более символическое значение, принципиальный момент" и некоторое улучшение тактического положения украинских защитников.



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