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ВСУ вскоре возьмут под контроль основные дороги на Лисичанск и Северодонецк, – NYT

Украинские военные приближаются к освобождению Кременной на Луганщине

сегодня, 11:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинская армия приближается к освобождению Кременной на Луганщине, деоккупация города позволит ВСУ контролировать ключевые дороги на Северодонецк и Лисичанск, которые являются промышленными центрами Донбасса. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "New York Times".

ВСУ вскоре возьмут под контроль основные дороги на Лисичанск и Северодонецк, – NYT

ВСУ на пути к Кременной. Фото: из открытых источников

"Кременная является воротами к двум гораздо большим городам поблизости, Северодонецку и Лисичанску, важным промышленным центрам Донбасса", – отмечает издание.

По информации СМИ, если ВСУ удастся установить деоккупировать Кременную и другие населенные пункты поблизости, это расширит плацдарм для украинских военных в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск.

NYT пишет, что во вторник шли бои вокруг города, а украинские войска приблизились к освобождению Кременной. В то же время, как пишет газета, российские захватчики пытаются защитить одно из самых трудно добытых ими достижений в этой войне. После ряда отступлений российские военные укрепили свои позиции под Кременной оборонительными барьерами.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил 27 декабря, что российские оккупанты безрезультатно контратакуют на направлении Сватово-Кременная, а украинским защитникам осталось несколько километров до Кременной.

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Также издание "Комментарии" сообщало – россияне упорно продолжают свои атаки под Бахмутом и уже даже не считают тела погибших. В Институте изучения войны заявили, что силы россиян на Бахмутском направлении практически истощены, поэтому кульминация этого сражения может наступить совсем скоро.




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Источник: https://www.nytimes.com/2022/12/27/world/europe/ukraine-russia-kreminna-luhansk.html
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