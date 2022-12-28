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Россия массировано обстреливает Харьков: есть прилеты

В Украине масштабная воздушная тревога

сегодня, 09:32
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты утром 28 декабря обстреливают Харьков, власти призывают жителей находиться в укрытиях. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении мэра Харькова Игоря Терехова, а также главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Россия массировано обстреливает Харьков: есть прилеты

Обстрел Харькова. Фото: из открытых источников

"Харьков под обстрелом. Прошу всех находится в укрытиях и соблюдать меры предосторожности", – написал Терехов.

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!", – отметил Олег Синегубов.

С 9:02 по Харькову и области объявлена воздушная тревога. Через несколько минут сирены также начали звучать в ряде восточных и центральных областей Украины. 

Позже заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что россияне ударили по Харькову ракетами. На месте работают спасатели. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району, пока информации о пострадавших нет.

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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/577
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