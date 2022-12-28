В США заявили, что силы россиян на Бахмутском направлении истощены: когда кульминация

Все попытки россиян взять штурмом Бахмут закончились провалом. С каждым днем силы российских захватчиков уменьшаются, следовательно, кульминация битвы за Бахмут должна произойти совсем скоро. Как передает издание "Комментарии", в этом уверены аналитики Института изучения войны (ISW).

Бахмут. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Эксперты отмечают, боевые потери российских войск, вероятно, вынуждают российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы численностью до отделения.

Аналитики также привели слова представителя восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, который уже сообщал, что российские войска в районе Бахмута больше не действуют как ротные и батальонные тактические группы, а вместо этого действуют небольшими группами от десяти до пятнадцати военнослужащих.

"Силы РФ аналогичным образом выродились из ротных и батальонных тактических групп в отдельные группы, размером с отделение, когда российские подразделения в Херсонской области заметно деградировали в августе 2022 года", — добавили эксперты.

Оценивая тогда ситуацию в Херсонской области, аналитики говорили о кульминации российского наступления, ведь командование РФ уже не могло управлять рашистами в составе эшелонов.

"Темпы продвижения российских вооруженных сил в районе Бахмута в последнее время замедлились из-за растущей нехватки личного состава и боеприпасов, что, вероятно, помешает им поддерживать высокие темпы наступательных операций в этом районе в ближайшем будущем. Сообщения об использовании российскими военными групп размером с отделение, вероятно, являются результатом длительной войны на истощение и указывают на деградацию более крупных доктринальных формирований выше уровня взвода", — отметили в ISW.

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