В США заявили, что силы россиян на Бахмутском направлении истощены: когда кульминация

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Кравцев Сергей
Все попытки россиян взять штурмом Бахмут закончились провалом. С каждым днем силы российских захватчиков уменьшаются, следовательно, кульминация битвы за Бахмут должна произойти совсем скоро. Как передает издание "Комментарии", в этом уверены аналитики Института изучения войны (ISW).
Бахмут. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Эксперты отмечают, боевые потери российских войск, вероятно, вынуждают российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы численностью до отделения.
Аналитики также привели слова представителя восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, который уже сообщал, что российские войска в районе Бахмута больше не действуют как ротные и батальонные тактические группы, а вместо этого действуют небольшими группами от десяти до пятнадцати военнослужащих.
Оценивая тогда ситуацию в Херсонской области, аналитики говорили о кульминации российского наступления, ведь командование РФ уже не могло управлять рашистами в составе эшелонов.
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