Почему Украина начала вызывать уважение в мире – как изменила страну российская агрессия

Россия продолжает жить в параллельной реальности, выдвигая Украине очередные ультиматумы по "демилитаризации", "денацификации", а также признанию российскими своих оккупированных и частично деоккупированных территорий. Украина, в свою очередь, чётко дает понять, что нашей основной целью является выход на границы 1991 года. Издание "Комментарии", в свою очередь, продолжает вместе с экспертами анализировать итоги уходящего года и их влияние на наше будущее.

Танки. Фото: из открытых источников

Если ранее нас рассматривали как что-то возле РФ, то теперь РФ – как что-то возле Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко поделился таким мнением:

"Самое важное, что в этом году Украина стала признанным субъектом международных отношений. Если ранее нас рассматривали как что-то возле РФ, то теперь РФ – как что-то возле Украины. Это очень важный момент, свидетельствующий, что в мировой политике произошли мощные сдвиги тектонического характера".

По мнению Владимира Огрызко, теперь для украинцев нет ничего невозможного. И только от нас, подчеркивает он, будет зависеть, как мы этими уникальными шансами воспользуемся.

"Очень надеюсь, что воспользуемся эффективно – и экономике, и в политике. Благодаря чему быстро будем приближаться к вступлению и в Евросоюз, и в НАТО", – прогнозирует экс-глава МИД.

Из жертвы Украина будет превращаться в основную двигающую силу, которая будет определять направления всех цивилизованных мировых преобразований

Экономист, общественно-политический деятель Александр Гаврутенко уверен, что 2022 год войдет в учебники истории во всем мире – как наиболее значимый для последующих тенденций во всех сферах общественных отношений.

"Российская агрессия против Украины как инструмент разбалансировки мировой экономики, международной архитектуры безопасности, внутренних политических процессов, заставляет искать более надежные политические конструкции, утверждать новые принципы экономического взаимодействия, которые в дальнейшем будут менее подвластны такому брутальному влиянию", – поясняет эксперт.

По его словам, если сегодня Украина в этих глобальных процессах выглядит как жертва, за счет которой начались соответствующие тектонические сдвиги, то впоследствии мы будем становится (уже становимся!) основной двигающей силой, которая будет определять характер и направления всех цивилизованных мировых преобразований.

Мы превратились из проблемы в ключ к решению проблемы

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких с сожалением отмечает, что отсчет уходящего года начался 24 февраля, с началом полномасштабной российской агрессии.

"Именно открытая война, развязанная Россией против Украины, является определяющим фактором всех процессов, причем не только на локальном и региональном уровнях, но и на глобальном, – считает эксперт. – Соответственно, основные достижения связаны с тем, что Украина не только сохранила свой государственный суверенитет, но и успешно восстанавливает территориальную целостность. Уровень поддержки Украины со стороны ведущих государств и вообще цивилизованного мира является не просто беспрецедентным, но и таким, каким его невозможно было себе представить до 24 февраля".

В этом контексте, продолжает Валентин Гладких, также следует отметить, что речь идет не только о формате "Рамштайн", не только о предоставлении военно-технической и материальной помощи, не только о санкциях против России – хотя это также очень важно.

"Речь, – поясняет он, – идет, прежде всего, о предоставлении Украине статуса кандидата на обретение полноценного членства в ЕС; о нашем максимальном сближении с НАТО; о всесторонней поддержке инициатив президента Украины Владимира Зеленского по гарантиям безопасности (Киевский безопасностный компакт), "Крымская платформа", саммит по реформированию ООН и тому подобное".

Всё это, акцентирует политолог, свидетельствует о том, что роль и место Украины в современном мире коренным образом изменилось.

"Мы превратились из проблемы (как многие воспринимали Украину до войны) в ключ к решению проблемы и неотъемлемую составляющую такого решения. Речь, – отмечает Валентин Гладких, – о создании более действенной и эффективной системы безопасности и международных отношений. Хотя, к сожалению, за это мы платим самым дорогим – жизнями наших сограждан – как военных, так и гражданских".

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