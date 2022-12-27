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Огромные потери РФ после взрывов на аэродроме "Энгельс": журналист раскрыл детали

В частности, после взрыва повреждена диспетчерская башня управления

сегодня, 15:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Взрывами на территории аэродрома стратегической авиации "Энгельс" повреждены 5 бомбардировщиков Ту-95, сообщил у себя в Телеграмм журналист Владимир Золкин со ссылкой на свои источники. По уточненным данным журналиста, в результате "прилетов" ликвидировано 17 оккупантов, еще 26 ранены (трое захватчиков – в тяжелом состоянии).

Огромные потери РФ после взрывов на аэродроме "Энгельс": журналист раскрыл детали

Самолеты. Фото: из открытых источников

Кроме того, повреждена диспетчерская башня управления, о чем ранее заявлял и советник главы ОП Алексей Арестович.

Золкин не стал раскрывать источники информации, добавив, что "источники эти ошибаются крайне редко, хотя ошибаются в принципе все – любые СМИ время от времени предоставляют неподтвержденную информацию".

Отметим, 26 декабря на территории аэродрома стратегической авиации "Энгельс" (в 600 км от границы Украины) прогремели новые взрывы. В Минобороны РФ поспешили заявить, что сработала российская ПВО, ни один самолет не пострадал. При этом Москва подтвердила, что погибли три военных, которые были на аэродроме, на них якобы упали обломки беспилотника.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Этот аэродром уже был атакован дроном 5 декабря – перед массированным ракетным ударом россиян по территории Украины. В последнее время участились случаи подобных поражений, а также разнообразных пожаров в стране-агрессоре. О чём это говорит? К чему в итоге может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://t.me/vladimir_zolkin/3837
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